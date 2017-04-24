Из шести жертв пожара в Кричеве установлены личности четырех

Новости Беларуси. Шесть человек погибли на пожаре в жилом доме в Могилевской области. Это произошло минувшей ночью в Кричеве. В дежурную часть МЧС позвонили соседи, но спасти людей пожарным не удалось. Огонь перекинулся и на соседский дом, в котором проживала многодетная семья. Виктор Головнев, житель Кричева:

Выключал телевизор, услышал хлопок, яркую вспышку. Вышел из дома, сюда, а здесь уже все в огне было. Виктор Головнев – первый, кто увидел пожар и позвонил в МЧС. Огонь перекинулся и на его дом, а в нем жена и четверо детей. Говорит, делал все спокойно: вывел семью на улицу и начал тушить веранду. К этому времени дом соседей вовсю полыхал.

Спасатели приехали оперативно, уже через 9 минут были на месте. Но войти в дом сразу не удалось – он горел открытым пламенем. Потом, когда потушили огонь, внутри обнаружили шесть обугленных тел.

Хозяйкой дома была 78-летняя пенсионерка. Жила вместе с двумя сыновьями и невесткой. Частым гостем здесь был и участковый. Геннадий Живица, житель Кричева:

Они ничем не занимались. Мать пенсию получала, водку пили и все. И гости часто к ним приходили. И постоянные пьянки, постоянные.

Жанна Дмитриева, заместитель председателя Кричевского райисполкома:

Один из сыновей время от времени был в России на заработках, и когда приезжал, приглашал друзей и были такие моменты. Поэтому участковый и посетил их два дня назад.

Сейчас на месте пожара работают следователи. Из шести жертв установлены личности четырех: это те, кто проживал в этом доме. Чтобы установить лица еще двоих, назначена генетическая экспертиза. Оксана Соленюк, официальный представитель управления Следственного комитета по Могилевской области:

Предположительно возгорание произошло от незатушенной сигареты, так как предположительно установлено, что компания, которая была в этом доме, распивала спиртные напитки и курила.