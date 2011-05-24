Иван Касперский и Виктория Теслюк - дети богатых людей – жертвы киднеппинга

Киднеппинг – явление, распространившееся в России с середины 90-х. Тогда похищали людей и увозили в Чечню. На территорию, которая тогда не контролировалась властями, и где подобный бизнес был рядовым явлением. Выкуп или смерть. На доходы покупали оружие.

Но теперь все изменилось. Киднеппинг поставили на поток, чтобы повлиять на конкурентов в бизнесе, чтобы отобрать бизнес, чтобы заставить выплатить выкуп или просто отомстить обидчику. В России это происходит с особой жестокостью и наглостью.

26 апреля 2011 года. Пресненский районный суд г. Москвы. 60-летнего пенсионера Николая Савельева, его супругу, сына и еще двух знакомых семьи обвиняют в похищении сына известного предпринимателя – основателя компании по борьбе с компьютерными вирусами Евгения Касперского.

За 20-летнего Ивана Касперского похитители требовали выкуп 3 млн евро.

На суде пенсионер Савельев абсолютно спокоен. Охотно общается с журналистами, рассказывает, почему он это сделал.

Николай Савельев:

Я это сделал для того, чтобы свое здоровье поправить. Чтобы жить, а не умирать.

Сенсационную новость информагентстсва сообщили 19 апреля 2011 года: «Похищен сын одного из богатейших людей страны – Евгения Касперского». Его состояние журнал Forbes оценивает в 18 млн долларов.

Промышленная зона на северо-западе Москвы. Утром во вторник Иван Касперский вышел из метро и направлялся в офис компании «ИнфоВотч», которая принадлежит его матери Натальи Касперской. Там студент 4-го курса МГУ проходил практику. Неожиданно к нему подъехали трое неизвестных, накинули на голову черный мешок, надели на руки наручники, затолкнули в машину и увезли в неизвестном направлении.

Евгений Касперский, глава компании «Лаборатория Касперского»:

У него отобрали одежду и все, что с ним было. Переодели в какую-то робу. 5 дней его держали в наручниках в темной бане. Преступники действовали жестко. Во время телефонных разговоров угроз не поступало, кроме одного раза, когда главный злоумышленник сказал, что ему не хочется брать грех на душу. Это было сигналом к тому, что они могут пойти на любые действия.

Позже следствие установит: Ивана Касперского увезли в дачный поселок - товарищество «Роща». Идеальное место для того, чтобы держать здесь заложника: с одной стороны лес, а дальше железная дорога, весь участок обнесен глухим забором. Ивана Касперского держали в бане. Если бы не звонок, который сделали Савельевы с этого участка, найти это место не предоставлялось бы возможным.

Даже сосед Евгений, который живет рядом, не мог заподозрить, что в доме за забором держат заложника. А самих Савельевых, которые проживают здесь уже более 10 лет, характеризует как порядочных людей.

Чтобы освободить заложника, была проведена целая спецоперация. Савельева, его сына и знакомого семьи выманили из дома под предлогом получения выкупа. Их задержали, дом штурмовал спецназ. Баню, в которой держали Касперского-младшего, охранял только один преступник.

Эксперты обратили внимание на детали. Заложника привезли к себе домой, чего никогда не делают. Не скрывались, то есть ходили без масок. Отцу позвонили из дома. Засечь этот звонок не составляло труда.

Ивана Касперского похитители вычислили тоже очень легко. В Интернете на его странице «ВКонтакте» была вся необходимая информация.

Николай Савельев:

Мы относились к нему как к родному.

Как говорит адвокат задержанных, в этом деле еще не все арестованы. Как минимум, двое находятся в розыске. Есть версия, что за Савельевыми кто-то стоял.

Владимир Кирсанов, адвокат:

Есть предположение, что кто-то смоделировал эту ситуацию, а Савельевы здесь как расходный материал.

После торговли оружием и наркотиками, киднеппинг занимает третье место по доходности в криминальном бизнесе. Годовой оборот составляет 19 млрд долларов. Ежегодно в мире пропадает 400 тысяч детей. В России этот показатель составляет 20 тысяч. И треть из них похищаются из мести, с целью выкупа или влияния на конкурента.

3 мая 2011 года. В лесу в Талдомском районе Подмосковья найдено тело молодой девушки. Следователи предположили, что это 16-летняя Виктория Теслюк, пропавшая в марте 2011 года.

Вот как описывает увиденное Марина Слыкова, сторож близлежащего поселка, которая была приглашена в качестве понятой:

Лицо было обезображено. Лежала беленькая, чистенькая, в одних стрингах. Лица не было совсем.

Родители Викторию опознать не смогли. Нужна была генетическая экспертиза. Вначале по косвенным признакам – найдено кольцо и элементы одежды, а потом уже по ДНК следователи определили, что это действительно Виктория Теслюк.

Она вышла из дома 26 марта в 7 часов утра. Больше о ней ничего не известно. Отец Виктории Роберт Теслюк – генеральный директор компании «Лукоил Оверсиз Казахстан». Именно поэтому многие подумали, что Викторию похитили ради выкупа.

Родители Виктории за помощью обратились не только в правоохранительные органы, но и к экстрасенсам. Отчаявшиеся родители часто обращаются к ним за помощью.

Эстрасенс Эрик Садыков согласился представить свою версию событий.

Виктория Теслюк жила в коттеджном поселке Смородинки близ деревни Грибки Мытищенского района. Утром в субботу она привычно направлялась в Москву к репетитору. Как установил экстрасенс, и эту информацию позже подтвердило следствие, девушка дошла до автобусной остановки. Со слов экстрасенса, преступников было двое. Они насильно посадили Викторию в темный автомобиль и уехали в сторону Дмитриевского шоссе. Эрик уверен, что девушку увезли недалеко от места похищения.

На вопрос, есть ли шанс, что девушка жива, экстрасенс ответил отрицательно. Правда, тут же пояснил, что с радостью бы ошибся.

Друзья Виктории говорят, что в последнее время девочка боялась черного автомобиля, который якобы преследовал ее. На ее странице «ВКонтакте» обнаружили странную фразу. Девушка жалуется, что когда она выходит из дома, возникают какие-то неприятности.

Юля, подруга Виктории Теслюк:

Девочка симпатичная, поэтому внимание ей всегда уделялось. К ней приставали. Возможно, она об этом писала.

Теперь следствие считает, что, возможно, это было бытовое убийство. Правда, есть и другие версии. Тот факт, что девушка не была изнасилована и ограблена, но на теле обнаружены следы пыток, заставили экспертов предположить, что ее похитили с целью выкупа или чтобы завладеть от нее информацией о бизнесе отца. Но потом что-то пошло не так, и преступники заметали следы.

Иван Касперский и Виктория Теслюк - дети богатых людей - жили как все. Ходили без охраны и сопровождения. Их легко было вычислить и похитить.

Сергей Канев, журналист:

По моим наблюдениям, 70% банд состоят из бывших и даже действующих сотрудников МВД, ФСБ и Минобороны. Поэтому там дилетантов нет.

Киднеппинг в России: в 50% случаев похищают по заказу деловых партнеров или конкурентов по бизнесу для того, чтобы выбить долги или отказаться от доли в бизнесе. 40% - с целью выкупа, 3% - похищения по заказу обманутых супругов и родственников. 7% - имитация похищения.

Психиатр Михаил Виноградов говорит, что киднеппинг – это почти войсковая операция. Поэтому в одиночку этим не занимаются. Действуют группы. Одни занимаются разведкой. Выясняют состояние счетов родителя. Даже на зарубежных банках. Другие осуществляют похищение, предварительно выследив жертву, используя при этом социальные сети в интернете, чаты и наружное наблюдение. В банде есть хранители, чья задача заключается в охране заложника, есть переговорщики и утилизаторы, то есть те, кто заметает следы.

Михаил Виноградов, руководитель Центра экстренной психологической помощи, психиатр:

Каждый день мы получаем сведения о пропавших без вести. Выкуп тоже эти господа просят не сразу. Они ждут, когда уляжется шумиха, когда до отчаяния дойдут родственники. Тогда они объявляют о выкупе.

Не все теперь доверяют полиции. Имидж подпорчен.

Сергей Яковлев, полковник милиции в отставке:

Многие похищения проводились не без помощи сотрудников правоохранительных органов. Нами было очень много документов выявлено.

Именно фактор недоверия, как позже объяснил в своем блоге Евгений Касперский, заставил его обратиться к друзьям из МУРа и ФСБ. И благодаря личным связям сына Ивана освободили уже не шестой день. Теперь Касперский благодарит спецслужбы.

Евгений Каперский, глава компании «Лаборатория Касперского»:

Раскрыть преступление и найти злодеев, которые совершают мало ошибок за такой короткий срок – это чудо. Настоящие чудеса могут делать только те люди, кто является профессионалами.

Но по-прежнему в деле Касперского остается много неточностей. Уже в прессе появилось название «Глупое дело». Возможно, семья Савельевых, похитившая Ивана Касперского – наглая и глупая. Позарились на деньги богача. А возможно они были просто исполнителями. Их подставили и помогли найти место нахождения заложника.