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Хулиганы спилили новогоднюю ель у Дворца культуры в Мозыре

06 января 2015 14:22
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Новости Беларуси. Спилив 6,5-метровую ель, хулиганы оставили ее лежать на месте. Ни само дерево, ни гирлянды злоумышленникам не понадобились.

Кому мешала ель у Дворца культуры, еще предстоит установить.

В милицию сообщил сторож учреждения. Утром после ночного дежурства он обнаружил, что ель, которая была установлена у здания накануне новогодних праздников, повреждена.

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# происшествия # Хулиганство

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