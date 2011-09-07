Прямой эфир

ХК «Локомотив»: На матч с минским «Динамо» полетели все

07 сентября 2011 14:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В пресс-службе ярославского «Локомотива» рассказали, что на первый матч сезона с минским «Динамо» должен был отправиться весь состав команды и еще четыре игрока «молодежки».

«Самолет с нашей командой должен был взлететь около четырех часов дня, - цитирует «Советский спорт» пресс-атташе «Локомотива» Владимира Малкова. - Сначала мы не хотели верить. Но теперь надежды нет. Команда погибла. Я слышал, что два человека в критическом состоянии. Но кто - я не знаю…»

На вопрос, мог ли кто-нибудь из членов команды остаться в Ярославле, из-за травмы или по каким-то другим причинам, Малков ответил отрицательно.

«На первый матч полетели все, - констатировал он. - Даже вроде четырех молодых ребят с собой взяли… У нас в городе международный форум проходит. Из-за этого транспорт перегружен. Долго решали когда лететь – во вторник или среду…»

# происшествия # ЯК-42. Трагедия ярославского Локомотива

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2011 14:05

В Уфе из-за крушения Як-42 был отменен стартовый матч сезона КХЛ между «Салаватом Юлаевым» и «Атлантом»

В авиакатастрофе под Ярославлем погибли белорусы Руслан Салей и Сергей Остапчук
07 сентября 2011 13:56

В авиакатастрофе под Ярославлем погибли белорусы Руслан Салей и Сергей Остапчук

07 сентября 2011 13:51

Крушение Як-42 в Ярославле. Самолет столкнулся с антенной маяка, расположенной за взлетно-посадочной полосой