ХК «Локомотив»: На матч с минским «Динамо» полетели все

В пресс-службе ярославского «Локомотива» рассказали, что на первый матч сезона с минским «Динамо» должен был отправиться весь состав команды и еще четыре игрока «молодежки».

«Самолет с нашей командой должен был взлететь около четырех часов дня, - цитирует «Советский спорт» пресс-атташе «Локомотива» Владимира Малкова. - Сначала мы не хотели верить. Но теперь надежды нет. Команда погибла. Я слышал, что два человека в критическом состоянии. Но кто - я не знаю…»

На вопрос, мог ли кто-нибудь из членов команды остаться в Ярославле, из-за травмы или по каким-то другим причинам, Малков ответил отрицательно.

«На первый матч полетели все, - констатировал он. - Даже вроде четырех молодых ребят с собой взяли… У нас в городе международный форум проходит. Из-за этого транспорт перегружен. Долго решали когда лететь – во вторник или среду…»