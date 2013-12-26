Хирург оставлял автографы на органах пациентов. За это его отстранили от работы

Новости Великобритании. Эта новость буквально взорвала информационное пространство: 48-летнего Саймона Брэмхолла, хирурга одной из клиник Британии, обвиняют в том, что он оставлял свои инициалы на внутренних органах пациентов.

Как пишет местная пресса, шалость долгое время сходила Саймону с рук, пока один из таких автографов не обнаружил его коллега, который впоследствии оперировал того же больного. На печени пациента хирург обнаружил буквы S и B. Он и сообщил о «находке» руководству.

Брэмхолла отстранили от работы как минимум на время расследования. Скольким пациентам он успел поставить свою подпись, ещё предстоит выяснить. The Daily Telegraph сообщает, что Саймон Брэмхолл работал в больнице имени Королевы Елизаветы в Бирмингеме на протяжении 10 лет.

Источник в клинике (в интервью The Daily Telegraph):

Невозможно даже представить, что кто-то у нас занимался такими вещами. Тем более такой опытный врач, как мистер Брэмхолл. Надеюсь, что произошла какая-то ошибка. Не знаю, что должно произойти с человеком, чтобы он сделал что-то подобное по отношению к другому человеку.

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