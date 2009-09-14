Хакеры взломали New York Times

Сайт газеты New York Times накануне был взломан злоумышленниками, разместившими на веб-страницах несанкционированную рекламу, а также, возможно, вредоносное программное обеспечение.

Ряд западных блоггеров сообщали, что при заходе на сайт New York Times их антивирусы детектировали наличие подгружаемого троянца, однако в самой редакции наличие вредоносного кода отрицают, хотя факт размещения рекламы признают.

Стоит отметить, что и сама несанкционированная реклама вела пользователей на сайт, где они могли скачать поддельный антивирус. При заходе на сайт пользователи получали всплывающий баннер, где говорилось о том, что их компьютер инфицирован и предлагалось скачать антивирусное программное обеспечение.

В редакции NYTimes посоветовали всем пользователям, скачавшим «антивирус» с предлагаемого сайта best-antivirus03.com, немедленно удалить его, так как эта программа представляет собой архив вредоносного программного обеспечения. После удаления необходимо проверить всю систему настоящим антивирусом.

Независимые эксперты говорят, что за последние несколько месяцев многие сайты вновь начали практиковать такой «грязный» вид рекламы, как всплывающие окна с баннерами, поэтому отличить «хорошую» рекламу от «плохой» становится все сложнее даже для искушенных пользователей.

На данный момент работа сайта газеты полностью восстановлена, сообщает CyberSecurity.ru.