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Генпрокуратура: На видео недвусмысленно прослеживается вся последовательность этих трагических событий

13 апреля 2011 11:18
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В Генпрокуратуре Беларуси сегодня сообщили новые данные по уголовному делу о взрыве в минском метро. Этой ночью задержаны двое подозреваемых.

По словам заместителя генерального прокурора Андрея Шведа, на данный момент проведены первые допросы с участием адвокатов и получены первые показания. Также проверятся причастность задержанных к взрывам, совершенным несколько лет назад в Витебске и в день празднования Дня независимости в Минске. Оба задержанные - граждане Беларуси, уроженцы одного из областных центров. Как отметил заместителя генпрокурора, согласно видеозаписи в минском метро, "с большой долей вероятности можно предположить, что один из задержанных является исполнителем".

Андрей Швед, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:
Проведен большой и тщательный анализ видеоизображений. В нем четко недвусмысленно прослеживается вся последовательность этих трагических событий. На видеозаписи четко видно, как подозреваемый прибывает на станцию метро «Купаловская», выходит с большой черной сумкой, спускается по переходу в метро «Октябрьская», некоторое время находится на перроне, оставляет вот эту сумку возле места взрыва, скамейки, поднимается на подземный переход и оттуда, насколько можно судить по видео, манипуляцией в кармане куртки или брюк - это не важно, но во всяком случае видно, что он наблюдал с этой точки и произвел какую-то манипуляцию, после чего произошел взрыв. 

Генпрокуратура: Мы работаем всего сутки, но есть определенный результат. Наберитесь терпения  

# происшествия # Теракт в минском метро 11 апреля

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