Генпрокуратура Беларуси предъявит обвинение бывшему директору «Пинскдрева»

В отношении его не так давно было возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня в Минске сообщил заместитель генпрокурора республики Виктор Конон.

Также продолжается расследование по делу, которое было возбуждено в связи с пожаром на предприятии «Пинскдрев-ДСП» в октябре прошлого года. В результате ЧП тогда погибли 14 человек, 7 получили травмы. В связи инцидентом проводится ряд сложных экспертиз. По каждому делу будет тщательное расследование, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виктор Конон, заместитель генерального прокурора Республики Беларусь:

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора Аринича. Проводится следственное действие, назначен ряд сложных экспертиз, которые проводятся в настоящее время.

Категория дел по технике безопасности всегда была сложной. С 2005 года на предприятиях начинались безобразия, на которые их руководство закрывало глаза. Видимо, главное было, чтобы были деньги, а о людях забывали.

Сейчас проводится тщательное расследование, по результатам которого будут сделаны правильные выводы. Люди, которые допустили эти нарушения, зная, что их нужно устранить, привлечены к соответствующей ответственности.

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