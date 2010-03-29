Фото. Взрывы в московском метро: хронология трагических событий

29 марта утром в московском метро с интервалом в 40 минут прогремело два взрыва. По последним данным, погибли 38 человек, около 70 ранены. На станции «Парк культуры» обнаружен еще один неразорвавшийся пояс смертника. Также благодаря кадрам с камер видеонаблюдения уже получены фотографии соучастниц теракта. Как выяснилось, это две женщины славянской внешности.

Этот час пик еще долго будут раскладывать на секунды. Утро. Без четырех минут восемь. На платформу «Лубянки» прибывает поезд «Красная стрела». Вестибюль переполнен — люди ждут отправления в сторону «Комсомольской». Вовсе не догадываясь, что уже прибыли на конечную станцию.

На кадрах любительской съёмки видно... точнее, почти ничего не видно из-за дыма. Первые минуты после взрыва. Можно рассмотреть лишь пострадавших, сидящих вдоль стен. В этот момент сотни, если не тысячи людей пытаются подняться на поверхность. Очевидцы вспоминают, что шли чуть ли не по головам.

Чуть больше половины девятого. И уже другая станция, но на той же Сокольнической ветке. Другая станция, но тот же роковой сценарий.

Владимир Маркин, официальный представитель следственного комитета при прокуратуре РФ:

Если на «Лубянке» взрыв произошел в момент закрытия дверей, то на станции метро «Парк культуры» — именно в момент, когда двери открывались.

Второй взрыв мощностью почти в два килограмма тротила сразу уносит жизни более десяти человек. На любительском видео рядом со спасателями и взрывотехниками — пассажиры, не покинувшие платформу. Возможно, пытаются рассмотреть в роковом вагоне кого-то из своих близких. И практически сразу после трагедии власти заявляют официально: это теракт.

Юрий Лужков, мэр Москвы:

Это две террористки-смертницы, они уже определены. Погибло, по предварительным данным, 12 и 20 человек — возможно, будет больше.

Список погибших пополняется с ужасающим интервалом. Но черные цифры могли быть больше в разы. Через некоторое время на станции «Парк культуры» находят еще один, не разорвавшийся пояс шахида.

Москвичи на улицах:

- Есть испуг — в Москве мы все живем как на пороховой бочке.

- Наверное, это страшно, когда взрыв буквально вот... Это война.

Тем временем, в московских больницах продолжают воевать за жизни пострадавших. Их, по разным данным, около 70 человек. Из-за транспортного хаоса, возникшего в центре белокаменной, раненых транспортируют даже по воздуху.

Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:

На данный момент посольство не располагает информацией о том, что среди погибших или раненых есть граждане Республики Беларусь. Консульский отдел находится в постоянном контакте с компетентными органами Российской Федерации и продолжает выяснять наличие наших граждан.

Движение в центре Москвы долго было парализовано. Люди шли прямо по проезжей части. А таксисты напротив — увеличили обороты. Многие частники, прослышав о коллапсе, увеличили цены практически вдвое. Ведь движение на Сокольнической линии восстановили лишь к вечеру. При входе на станции документы проверяли даже у сотрудников подземки. В Минске меры безопасности тоже усилили. Станции метро патрулируют особенно пристально.

Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Под особое внимание попадают конечные станции и станции пересадки. Минская милиция в ближайшие дни будет нести службу в особо бдительном формате.

Появившуюся информацию о третьем взрыве в Москве официальные источники сразу опровергли. А вот кинологи начали обследовать все станции московского метро. По последним данным, в больницах остаются больше 60 человек. И медики не исключают, что данные о погибших могут измениться в любую минуту. Завтра в Российской Федерации объявлен день траура.

Всю оперативную информацию о жертвах московских терактов можно узнать по телефонам «горячих линий».

+7(495)625-35-53 - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

+7(495)624-34-40 - Префектура Центрального административного округа города Москвы;

+7(495)622-14-30 - Администрация Московского метрополитена.

По последним данным, установлены личности 22 из 38 погибших. Список жертв утренних терактов в московском метро постоянно обновляется на сайте МЧС России. Личности 16 человек остаются неизвестными. Из иностранцев в списке погибших значится гражданин Таджикистана. По уточненным данным, в больницах Москвы находятся 64 человека, личности двоих пока не установлены. На данный момент известно о трех иностранцах, пострадавших при взрывах в метро — это граждане Филиппин и Малайзии.