Фото. Взрывы в московском метро: хронология трагических событий

Этот час пик еще долго будут раскладывать на секунды. Утро. Без четырех минут восемь. На платформу «Лубянки» прибывает поезд «Красная стрела». Вестибюль переполнен — люди ждут отправления в сторону «Комсомольской». Вовсе не догадываясь, что уже прибыли на конечную станцию.
На кадрах любительской съёмки видно... точнее, почти ничего не видно из-за дыма. Первые минуты после взрыва. Можно рассмотреть лишь пострадавших, сидящих вдоль стен. В этот момент сотни, если не тысячи людей пытаются подняться на поверхность. Очевидцы вспоминают, что шли чуть ли не по головам.
Чуть больше половины девятого. И уже другая станция, но на той же Сокольнической ветке. Другая станция, но тот же роковой сценарий.
Владимир Маркин, официальный представитель следственного комитета при прокуратуре РФ:
Если на «Лубянке» взрыв произошел в момент закрытия дверей, то на станции метро «Парк культуры» — именно в момент, когда двери открывались.
Второй взрыв мощностью почти в два килограмма тротила сразу уносит жизни более десяти человек. На любительском видео рядом со спасателями и взрывотехниками — пассажиры, не покинувшие платформу. Возможно, пытаются рассмотреть в роковом вагоне кого-то из своих близких. И практически сразу после трагедии власти заявляют официально: это теракт.
Юрий Лужков, мэр Москвы:
Это две террористки-смертницы, они уже определены. Погибло, по предварительным данным, 12 и 20 человек — возможно, будет больше.
Список погибших пополняется с ужасающим интервалом. Но черные цифры могли быть больше в разы. Через некоторое время на станции «Парк культуры» находят еще один, не разорвавшийся пояс шахида.
Москвичи на улицах:
- Есть испуг — в Москве мы все живем как на пороховой бочке.
- Наверное, это страшно, когда взрыв буквально вот... Это война.
Тем временем, в московских больницах продолжают воевать за жизни пострадавших. Их, по разным данным, около 70 человек. Из-за транспортного хаоса, возникшего в центре белокаменной, раненых транспортируют даже по воздуху.
Виталий Сливка, пресс-секретарь посольства Республики Беларусь в Российской Федерации:
На данный момент посольство не располагает информацией о том, что среди погибших или раненых есть граждане Республики Беларусь. Консульский отдел находится в постоянном контакте с компетентными органами Российской Федерации и продолжает выяснять наличие наших граждан.
Движение в центре Москвы долго было парализовано. Люди шли прямо по проезжей части. А таксисты напротив — увеличили обороты. Многие частники, прослышав о коллапсе, увеличили цены практически вдвое. Ведь движение на Сокольнической линии восстановили лишь к вечеру. При входе на станции документы проверяли даже у сотрудников подземки. В Минске меры безопасности тоже усилили. Станции метро патрулируют особенно пристально.
Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:
Под особое внимание попадают конечные станции и станции пересадки. Минская милиция в ближайшие дни будет нести службу в особо бдительном формате.
Появившуюся информацию о третьем взрыве в Москве официальные источники сразу опровергли. А вот кинологи начали обследовать все станции московского метро. По последним данным, в больницах остаются больше 60 человек. И медики не исключают, что данные о погибших могут измениться в любую минуту. Завтра в Российской Федерации объявлен день траура.
Всю оперативную информацию о жертвах московских терактов можно узнать по телефонам «горячих линий».
+7(495)625-35-53 - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
+7(495)624-34-40 - Префектура Центрального административного округа города Москвы;
+7(495)622-14-30 - Администрация Московского метрополитена.
По последним данным, установлены личности 22 из 38 погибших. Список жертв утренних терактов в московском метро постоянно обновляется на сайте МЧС России. Личности 16 человек остаются неизвестными. Из иностранцев в списке погибших значится гражданин Таджикистана. По уточненным данным, в больницах Москвы находятся 64 человека, личности двоих пока не установлены. На данный момент известно о трех иностранцах, пострадавших при взрывах в метро — это граждане Филиппин и Малайзии.