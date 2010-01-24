Фото. В Иране выясняют причины авиакатастрофы пассажирского Ту-154

В полете у самолета отказал один из двигателей. Его экстренно посадили.

После приземления лайнер загорелся. Пожар вспыхнул в хвостовой части. Огонь оперативно потушили, большая часть фюзеляжа не пострадала. Часть крыла вместе с шасси при посадке оторвалась.

На борту находились 170 человек. 46 получили ожоги и травмы. Они госпитализированы. Местные власти заявляют, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

Известно, что лётной и технической эксплуатацией Ту-154 занимались российские специалисты. Иранская авиакомпания арендовала лайнер у предприятия «Когалымавиа». По сообщению Росавиации, экипаж самолета возглавлял пилот первого класса.