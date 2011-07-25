Двойной теракт в Норвегии. Жертвами стали 76 человек, а не около 100, как было объявлено ранее

Это заявила норвежская полиция. Информация была озвучена после того, как в Осло состоялось первое заседание суда по делу организатора кровавых акций Андерса Брейвика.

Сообщается, что убийца не стал отрицать факт совершения преступлений, однако свою вину в терроризме признать отказался. Вероятно, это произошло из-за того, что Брейвику было отказано в проведении открытых слушаний, что дало бы ему возможность огласить свои неонацистские политические взгляды.

Отметив, что в пятницу действовал один, Брейвик сенсационно заявил, что на свободе остались две группы его сообщников.

Тем временем, одновременно с расследованием дела Брейвика, полиция Норвегии начала и внутреннее расследование, чтобы выяснить, почему спецназу понадобилось почти два часа, чтобы добраться до места проведения трагического слета.

В польском Вроцлаве, в качестве свидетеля, был допрошен владелец интернет-магазина, продавший Брейвику удобрения, из которых норвежец изготовил взрывчатую смесь.

В самой же Норвегии ровно в полдень память жертв ультра-правого террориста почтили минутой молчания, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».