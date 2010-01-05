Двойной теракт в Ираке: погибли 3 человека, 6 получили ранения

На место происшествия сразу выехали 20 расчетов. К этому моменту огонь локализовали. ЧП произошло из-за использования электрообогревателей.
Прокуратура Октябрьского района Витебска возбудила уголовное дело в отношении десятиклассницы, которая подозревается в убийстве своего отца.
Приход храма Святителя Николая Чудотворца был построен в деревне Старый Кривск в 1815 году и являлся действующим.
25 сентября 2026 09:38
25 сентября 2026 08:59
25 сентября 2026 08:43
25 сентября 2026 08:31
25 сентября 2026 08:16
25 сентября 2026 08:01
25 сентября 2026 07:51