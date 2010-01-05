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Двойной теракт в Ираке: погибли 3 человека, 6 получили ранения

05 января 2010 09:25
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Взрывы прогремели в городе Киркук на севере страны. Сдетонировали заложенные у дороги бомбы. Все погибшие – полицейские.Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.
# происшествия # Теракт в Ираке

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