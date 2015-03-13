ЧП в Малиновке: 19 человек застряли в лифтах из-за отключения света

Новости Беларуси. 260 домов, девять общежитий, восемь садиков, две поликлиники и спортивная школа в столичном микрорайоне «Малиновка» вечером 12 марта оказались обесточенными.

Пресс-служба Минского городского управления МЧС:

12. 03. 2015 г. в 18-45 поступило сообщение о повреждении электрического кабеля на подстанции «Юго-Западная». Без электроснабжения оставались 260 многоквартирных жилых домов, 9 общежитий, 8 ДДУ, 2 поликлиники, СДЮШОР по улицам Рафиева, Слободская, С.Есенина, Громова, Космонавтов, проезд Слободской, проспекты Дзержинского и Газеты «Звязда». Во время отключения на линию «101» поступило 18 сообщений о блокировке людей в кабинах лифтов. Работники МЧС деблокировали 19 человек из лифтов. В результате отключения также произошла остановка движения 7 троллейбусных маршрутов. Задержка составила 37 минут. Пострадавших нет.

Электроснабжение восстановили в течение часа.

Синоптики предупреждают: погодные условия на территории Беларуси 13 марта в основном будет определять малоподвижный атмосферный фронт.

В южных и центральных районах временами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами по республике ветер усилится до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до минус 2 – плюс 4 градусов, днем она составит от 2 до 7 градусов тепла.