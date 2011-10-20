Бывший гендиректор ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» Лоран Аринич с 23 августа находится в розыске

Об этом сообщил заместитель начальника отдела по расследованию дел о коррупции следственного управления Генеральной прокуратуры Беларуси Геннадий Борисов.

Как пояснил Геннадий Борисов, в настоящее время уголовное дело по взрыву на предприятии, который произошел 25 октября 2010 года, находится в стадии окончания. До этого был проведен поиск взаимосвязи причин и степени ответственности должностных лиц за это преступление. Три человека привлечены к ответственности, а экс-гендиректор предприятия с 23 августа находится в розыске. 22 сентября вынесено постановление о применении в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

По словам Геннадия Борисова, органами предварительного расследования установлены лица, которые причастны к совершению преступления, степень их вины определит суд, сообщает «Столичное телевидение».

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