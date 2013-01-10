Ближний Восток оказался под водой. Затоплены сотни домов, тысячи людей остались без света

Природные катаклизмы испытывают жителей Ближнего Востока. Израиль, Палестина и Иордания переживают сильнейшие наводнения. Затоплены сотни домов. Из-за залитых водой подстанций тысячи людей остаются без света. Вышедшие из берегов реки блокируют крупные магистрали, такие как тель-авивский Аялон.

В Израиле с перебоями работает и железнодорожный транспорт. В горной местности потоки воды смывают целые поселки. Пострадавшим оказывают помощь не только спасатели, но и солдаты. Из пострадавших зон людей эвакуируют на вертолетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.