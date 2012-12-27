Багдад оказался под водой. Из-за крупнейшего за последние 30 лет наводнения погибли 4 человека, 10 ранены

Новости Ирака. В Ирак помимо практически ежедневных терактов пришло стихийное бедствие – крупнейшее за 30 лет наводнение. Под удар попала столица страны. Багдад затопило в результате сильнейших дождей. Под водой – жилые дома, офисы, магазины.

Без жертв не обошлось. В результате обрушения здания погибли 4 человека, около 10 пострадали. По некоторым улицам Багдада сейчас проще всего передвигаться на лодках. В низинных районах вода превышает полтора метра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.