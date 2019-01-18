Автомобиль протаранил людей на остановке в Полоцке: комментарий УВД

Новости Беларуси. В интернете появилось видео, на котором легковушка таранит людей на остановке в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла во вторник, 15 января. После инцидента водитель попытался сбежать с места ДТП на машине. Как оказалось, ранее он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Полоцкого РОВД от очевидцев события. По данной информации оперативно были сориентированы все наряды, которые несли службу в городе и районе. Во время поисковых мероприятий водитель автомобиля был задержан сотрудниками ГАИ по месту жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль, на котором он совершил наезд, правоохранители обнаружили брошенным на улице в километре от дома.