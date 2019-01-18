Прямой эфир

Автомобиль протаранил людей на остановке в Полоцке: комментарий УВД

18 января 2019 11:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В интернете появилось видео, на котором легковушка таранит людей на остановке в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль протаранил людей на остановке в Полоцке: комментарий УВД-1

Авария произошла во вторник, 15 января. После инцидента водитель попытался сбежать с места ДТП на машине. Как оказалось, ранее он был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Автомобиль протаранил людей на остановке в Полоцке: комментарий УВД-4

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Информация о происшествии поступила в дежурную часть Полоцкого РОВД от очевидцев события. По данной информации оперативно были сориентированы все наряды, которые несли службу в городе и районе. Во время поисковых мероприятий водитель автомобиля был задержан сотрудниками ГАИ по месту жительства. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Автомобиль, на котором он совершил наезд, правоохранители обнаружили брошенным на улице в километре от дома.

Автомобиль протаранил людей на остановке в Полоцке: комментарий УВД-7

На 31-летнего водителя составлено семь административных протоколов. К счастью, серьезно пострадавших в аварии нет.

# Авария в Витебской области # происшествия # Ольга Шкуратова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину. У неё сломаны обе кости голени
18 января 2019 10:54

В Волковыске пьяный мужчина упал на женщину. У неё сломаны обе кости голени

По подозрению в хищении продуктов из гомельских школ задержаны 11 человек
18 января 2019 09:48

По подозрению в хищении продуктов из гомельских школ задержаны 11 человек

На МКАД грузовик врезался в машину прикрытия дорожных рабочих
18 января 2019 09:16

На МКАД грузовик врезался в машину прикрытия дорожных рабочих