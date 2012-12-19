8 тысяч жителей Фиджи пережидали мощный тропический циклон в убежищах

Новости Фиджи. Жители Фиджи и туристы приходят в себя после удара тропического циклона «Эван». В специально организованных по всей стране убежищах пережидали непогоду более 8 тысяч человек. Многие были вынуждены покинуть прибрежную зону, спасаясь от наводнений.

Циклон обрушился на островное государство накануне вечером. Скорость ветра достигала 230 километров в час. «Эван» набрал силу 4 балла, из пяти возможных. Повреждены несколько сотен домов, на улицах лежат вырванные с корнем деревья, дорожные знаки, перевёрнутые автомобили. Ранее этот же циклон обрушился на остров Самоа. Там погибли по меньшей мере 4 человека, 12 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.