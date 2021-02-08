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40-летние минчанки разбрасывали саморезы у административного здания. Расследование уголовного дела завершено

08 февраля 2021 15:53
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Новости Беларуси. Расследование дела по разбросанным у административного здания саморезам завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

40-летние минчанки разбрасывали саморезы у административного здания. Расследование уголовного дела завершено -1

Еще в конце декабря две 40-летние горожанки замышляли повредить выезжающие из ворот автомобили. Однако навредить как следует им не удалось, хулиганок застали врасплох правоохранители. Сейчас женщины признали свою вину и раскаялись.

40-летние минчанки разбрасывали саморезы у административного здания. Расследование уголовного дела завершено -4

Денис Шаман, начальник Фрунзенского РОСК Минска:
Следователями допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления. В ходе изучения содержимого мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.

40-летние минчанки разбрасывали саморезы у административного здания. Расследование уголовного дела завершено -7

За аналогичный проступок попал под стражу и 56-летний горожанин, который отправился с самодельными «ежами» в Первомайское РУВД и повредил три служебных авто. Сейчас мужчина находится под стражей.

# Хулиганство # происшествия # Денис Шаман # Фотофакт

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