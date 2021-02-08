40-летние минчанки разбрасывали саморезы у административного здания. Расследование уголовного дела завершено

Новости Беларуси. Расследование дела по разбросанным у административного здания саморезам завершено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще в конце декабря две 40-летние горожанки замышляли повредить выезжающие из ворот автомобили. Однако навредить как следует им не удалось, хулиганок застали врасплох правоохранители. Сейчас женщины признали свою вину и раскаялись.

Денис Шаман, начальник Фрунзенского РОСК Минска:

Следователями допрошены обвиняемые и свидетели. К материалам уголовного дела приобщены записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксированы обстоятельства совершения преступления. В ходе изучения содержимого мобильных телефонов обнаружена переписка, свидетельствующая о том, что минчанки ранее неоднократно участвовали в несанкционированных массовых мероприятиях. Расследование уголовного дела завершено. Материалы переданы прокурору для направления в суд.