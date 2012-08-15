Прямой эфир

25-летний белорус погиб под колёсами поезда в Москве

15 августа 2012 16:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Два человека, 25-летний белорус и 34-летний россиянин, погибли сегодня утром под колёсами поезда в Москве. По данным московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, трагедия произошла около 7.40 в районе станции «Тестовская» Белорусского направления, погибшие переходили железнодорожные пути.

Татьяна Морозова, официальный представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ:
Установлены личности погибших мужчин. Двое мужчин гражданин Беларуси и россиянин переходили железнодорожные пути вблизи станции «Тестовская» Московско-Белорусского направления Московской железной дороги и были травмированы неустановленным поездом. От полученных телесных повреждений оба мужчины погибли до приезда скорой помощи. При погибших были найдены пакеты с едой и личные вещи.

По факту происшествия проводится проверка.

# происшествия # Железнодорожные катастрофы

Другие новости рубрики

Все новости
15 августа 2012 14:03

Ограблен дом основателя компании Apple Стива Джобса в Калифорнии

15 августа 2012 10:01

Несколько взрывов прогремели в Индии в День независимости. 4 раненых – в критическом состоянии

15 августа 2012 09:51

В столице Сирии у гостиницы с наблюдателями ООН прогремел взрыв. Погибли 3 человека