25-летний белорус погиб под колёсами поезда в Москве

Новости России. Два человека, 25-летний белорус и 34-летний россиянин, погибли сегодня утром под колёсами поезда в Москве. По данным московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, трагедия произошла около 7.40 в районе станции «Тестовская» Белорусского направления, погибшие переходили железнодорожные пути.

Татьяна Морозова, официальный представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета РФ:

Установлены личности погибших мужчин. Двое мужчин гражданин Беларуси и россиянин переходили железнодорожные пути вблизи станции «Тестовская» Московско-Белорусского направления Московской железной дороги и были травмированы неустановленным поездом. От полученных телесных повреждений оба мужчины погибли до приезда скорой помощи. При погибших были найдены пакеты с едой и личные вещи.

По факту происшествия проводится проверка.