24-летний белорус сжёг себя в центре Минска

Новости Беларуси. Молодой мужчина облил себя горючей жидкостью и поджег. Это произошло в пятницу на пешеходной дорожке между Горбатым мостом через Свислочь и гостиницей «Планета».

Обгоревшее тело обнаружили прохожие, они и вызвали милицию. Как сообщили в Следственном комитете, погибший – неработающий житель деревни Цнянка Минского района. Что толкнуло молодого человека на такой шаг, ещё предстоит выяснить. Это второй случай самосожжения за последнее время. Несколько дней назад житель Гродненской области облил себя бензином и поджег. Покончить с собой ему не дал брат, который успел потушить огонь на теле родственника. С ожогами туловища, рук и ног он госпитализирован.



В прошлом году Беларусь оказалась в первой десятке по количеству суицидов в мире. К слову, на Западе буквально по любой причине не идут – бегут к психологам. Развод, смерть домашнего хомячка, ноль на кредитке – каждый повод – повод для общения со специалистом. У нас же про экспертов в области личностной помощи вспоминают в самом крайнем случае. Так почему белорусы не обращаются за психологической помощью к специалисту (смотрите видео)?