Прямой эфир

23 патрона пытались ввезти в Беларусь из Литвы в перегоняемой машине

02 апреля 2022 12:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Гродненские таможенники пресекли очередную попытку незаконного ввоза боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

23 патрона пытались ввезти в Беларусь из Литвы в перегоняемой машине-1

Контрабанда задержана в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе. 23 патрона обнаружили в одном из легковых автомобилей, который перегоняли для продажи в Беларуси. После проведения баллистической экспертизы выяснилось, что боеприпасы предназначены для огнестрельного оружия калибра 5,6 миллиметра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Гродненской региональной таможне отметили, что такие грузы в последнее время встречаются часто.

# Таможня Беларуси # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В результате обрушения шахты в Сербии погибли 8 человек. Соболезнования выразил Александр Лукашенко
01 апреля 2022 18:13

В результате обрушения шахты в Сербии погибли 8 человек. Соболезнования выразил Александр Лукашенко

Фура съехала в кювет и опрокинулась на трассе M1. Водитель в больнице
01 апреля 2022 14:25

Фура съехала в кювет и опрокинулась на трассе M1. Водитель в больнице

У одной из пострадавших серьёзные травмы. Подробности ДТП в Берестовицком районе
30 марта 2022 14:15

У одной из пострадавших серьёзные травмы. Подробности ДТП в Берестовицком районе