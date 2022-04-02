23 патрона пытались ввезти в Беларусь из Литвы в перегоняемой машине

Контрабанда задержана в пункте пропуска «Бенякони» на белорусско-литовской границе. 23 патрона обнаружили в одном из легковых автомобилей, который перегоняли для продажи в Беларуси. После проведения баллистической экспертизы выяснилось, что боеприпасы предназначены для огнестрельного оружия калибра 5,6 миллиметра. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Гродненской региональной таможне отметили, что такие грузы в последнее время встречаются часто.