19-летний бобруйчанин испытал газовый баллончик на пенсионерке, с ожогами она в больнице

Новости Беларуси. 77-летняя женщина с химическим ожогом 1-й степени доставлена в больницу. А молодому человеку грозит до десяти лет лишения свободы.

Как объяснил бобруйчанин, газовый баллончик он купил для отпугивания собак. Испытать устройство решил на человеке.

Распылив слезоточивый газ прямо в лицо пожилой женщины, молодой человек скрылся. От резкой боли пострадавшая закричала. Прохожие вызвали скорую помощь.



В отношении злоумышленника Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Также назначена психолого-психиатрическая экспертиза на предмет вменяемости парня.

Напомним, в начале февраля из школы № 180 города Минска были эвакуированы почти 700 человек. Причина в том, что в мужском туалете на 2-м этаже школы распылили слезоточивый газ из газового баллончика.

Позже выяснилось, что аэрозольное устройство в учебное заведение принес учащийся 9-го класса. На перемене он продемонстрировал баллончик знакомым из 11-го класса, которые распылили некоторое количество газа сначала на 2-ом этаже в мужском туалете, а затем на 1-ом этаже возле столовой. Ощущение газа вызвало опасение у администрации школы, в связи с чем было принято решение об эвакуации учеников и учителей. Подробности вы узнаете из видео.