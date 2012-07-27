18 семей остались без крова в результате попадания молнии в жилой дом Нью-Йорка

Новости США. 18 квартир практически полностью сгорели в результате попадания молнии в 7-этажный жилой дом Нью-Йорка. Сразу после разряда молнии в одной из квартир начался пожар, который быстро распространился по всему дому. Не менее 50 человек получили ожоги и травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщет ctv.by со ссылкой New York Post.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, на протяжении четырёх часов боролись с огненным пламенем. Несколько спасателей получили травмы различной степени тяжести.

Подобные инциденты не редкость для Нью-Йорка. Самая высокая башня Манхэттена ежегодно выдерживает около 100 разрядов молний. В ночь на 14 апреля 2011 года молния три раза подряд ударила в верхушку самого высокого небоскреба американского мегаполиса «Эмпайр-стейт-билдинг». Высота 102-этажного здания – 443 метра. К счастью, при его возведении в проекте была запланирована установка громоотводов, благодаря которым «Эмпайр-стейт-билдинг» безболезненно переносит яростные атаки стихии.

В результате торнадо, разыгравшегося сегодня ночью в Америке, более 300 тысяч домохозяйств остались без электричества в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Вермонт и Огайо из-за мощного торнадо, сообщает ctv.by USA Today.