Прямой эфир

18 семей остались без крова в результате попадания молнии в жилой дом Нью-Йорка

27 июля 2012 10:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. 18 квартир практически полностью сгорели в результате попадания молнии в 7-этажный жилой дом Нью-Йорка. Сразу после разряда молнии в одной из квартир начался пожар, который быстро распространился по всему дому. Не менее 50 человек получили ожоги и травмы. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, сообщет ctv.by  со ссылкой New York Post. 

Пожарные, прибывшие на место происшествия, на протяжении четырёх часов боролись с огненным пламенем. Несколько спасателей получили травмы различной степени тяжести.

Подобные  инциденты не редкость для Нью-Йорка. Самая высокая башня Манхэттена ежегодно выдерживает около 100 разрядов молний. В ночь на 14 апреля 2011 года молния три раза подряд ударила в верхушку самого высокого небоскреба американского мегаполиса «Эмпайр-стейт-билдинг». Высота 102-этажного здания – 443 метра. К счастью, при его возведении в проекте была запланирована установка громоотводов, благодаря которым «Эмпайр-стейт-билдинг» безболезненно переносит яростные атаки стихии.

В результате торнадо, разыгравшегося сегодня ночью в Америке, более 300 тысяч домохозяйств остались без электричества в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Вермонт и Огайо из-за мощного торнадо, сообщает ctv.by USA Today.

# происшествия # Пожар

Другие новости рубрики

Все новости
27 июля 2012 08:51

Чупакабра, найденная под мостом, всполошила город. А что это, по-Вашему?

27 июля 2012 07:27

От удара молнии загорелся 7-этажный дом. Пострадали 20 человек, сгорели 18 квартир

26 июля 2012 18:05

35 семей в Минске остались без холодной воды из-за соседки, которая уехала в отпуск