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15 терактов за один день совершено в Ираке. Погибли более 70 человек

17 августа 2012 08:06
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Новости Ирака. За 16 августа в Ираке совершено 15 терактов. Погибли около 70 человек. Более 250 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На воздух взлетали заминированные автомобили и  самодельные бомбы. Главной мишенью организаторов были военные и полиция. Самые сильные взрывы произошли в Багдаде и Киркуке. Только в столице жертвами атаки стали около 30 человек. На данный момент в городах повышены меры безопасности.

Подобные нападения в последние месяцы участились.  Ответственность за большинство из них взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак», в которую входит иракская ячейка «Аль-Каиды».

# происшествия # Фотофакт # Терроризм # Теракт в Ираке

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