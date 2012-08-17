15 терактов за один день совершено в Ираке. Погибли более 70 человек

Новости Ирака. За 16 августа в Ираке совершено 15 терактов. Погибли около 70 человек. Более 250 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На воздух взлетали заминированные автомобили и самодельные бомбы. Главной мишенью организаторов были военные и полиция. Самые сильные взрывы произошли в Багдаде и Киркуке. Только в столице жертвами атаки стали около 30 человек. На данный момент в городах повышены меры безопасности.

Подобные нападения в последние месяцы участились. Ответственность за большинство из них взяла на себя группировка «Исламское государство Ирак», в которую входит иракская ячейка «Аль-Каиды».