Заседание Совмина Союзного государства: СМИ, ожидавшие сенсаций и скандалов, своего так и не дождались

Нынешнее заседание Совета министров Союзного государства прошло как никогда быстро. Для рассмотрения 32 вопросов правительствам двух стран понадобилось 20 минут. За это время Сергей Сидорский и Владимир Путин поставили автографы под уже согласованными документами.

Главный из них — общий кошелек Союзного государства. В 2011 году он составит почти 5 миллиардов российских рублей. Из союзной казны будут финансироваться 40 совместных проектов. Одной из главных тем стало и выполнение совместной антикризисной программы. О том, что проект 2008 года был разработан успешно, свидетельствуют цифры.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Только за январь-август текущего года товарооборот Республики Беларусь с Российской Федерацией составил более 500 млрд. российских рублей, или более 17% к уровню января-августа прошлого кризисного года. Данная тенденция наглядно показывает, что Беларусь и Россия успешно преодолевают негативные последствия мирового финансового кризиса. И наша экономика демонстрирует тенденцию развития роста по всем показателям экономики и России, и Беларуси.

Союзный Совмин стал еще и площадкой для встречи глав правительств таможенной тройки. Обсудить было что. В первую очередь, правовую базу Единого экономического пространства. Пакет включает в себя 17 соглашений. Спорных моментов здесь немало. В первую очередь, равные условия для хозяйствующих субъектов и пошлины на энергоресурсы. Газ с 1 января будет поставляться в Беларусь в соответствии с контрактом, а старт работы ЕЭП должен стать финишем для взимания таможенных платежей за транспортировку нефти.

Владимир Путин, председатель Правительства Российской Федерации:

После подписания и ратификации всего пакета документов, который должен быть положен в основу формирования ЕЭП, российская сторона взяла на себя обязательство вообще отменить все вывозные экспортные таможенные пошлины на сырую нефть.

Пожалуй, нынешняя встреча глав правительств побила рекорд по количеству журналистов. Но внимание пишуще-снимающей братии было приковано не к подсчету подписанных двусторонних соглашений, а, скорее, к двусторонним разногласиям. Российские СМИ, ожидавшие сенсаций и скандалов, своего так и не дождались.

Владимир Путин, председатель Правительства Российской Федерации:

Что касается цен на газ. Мы договорились сегодня о том, что (по-другому мы никогда и не ставили вопрос) у нас имеется действующий контракт, который будет работать на протяжении всего 2011 года, и цены на газ в 2011 году должны формироваться исходя из этого контракта.

С 1 января 2015 года Россия планирует выйти на равнодоходность цен внутри страны. Как нам быть с белорусскими партнёрами в период с 1 января 2012 года по 1 января 2015 года? Договорились о том, что вопрос ценообразования - это вопрос, прежде всего, хозяйствующих субъектов. Вместе с тем, и я уже это сделал, «Газпрому» дано указание начать работу по подготовке контракта на период с 2012 года по 2015 год с учётом наших общих стратегических целей, исходя из наших союзнических обязательств и желания выстроить Единое экономическое пространство, с учётом выхода на равнодоходность 1 января 2015 года.

Хочется надеяться, что такая конструктивная позиция России останется неизменной. Последуют ли за словами дела — покажет время. Иногда это время показывало: подписывается на высочайшем уровне одно, а на уровне чиновников почему-то не реализуется.

Михаил Делягин, доктор экономических наук (Россия):

Путин понял, что нужно соблюдать приличия. Что пока есть возможность договориться без скандала – нужно договориться. Потому что скандал не является инструментом государственной политики.

Еще некоторое время назад таким инструментом в своем блоге воспользовался Президент России. Гневный мотив в адрес Беларуси тут же подхватила Госдума. Тональность принятого заявления звучала в унисон семиминутному интернет-посланию.

С Виктором Илюхиным мы встретились прямо во дворе здания парламента. Зампред Госдумы по конституционному законодательству и член партии КПРФ. Той, которая своим меньшинством пыталась противостоять заявлению по Беларуси, принятому Думой. Но сделать это тогда не удалось: большинство депутатов высказалось «за».

Виктор Илюхин, заместитель председателя Комитета по конституционному законодательству Государственной Думы РФ:

Беларусь сегодня одна из всех бывших союзных республик вышла на такой уровень — на передовые позиции. И тогда, когда начинают хулить белорусский народ, ей Богу, мне обидно и стыдно, и хочется сказать: белорусы, не вините нас, это не мы.

Андрей Паршев, российский публицист:

Любой гражданин России, побывавший в Беларуси, знает, что экономикой там занимаются всерьез. И это видно сразу, начиная с автотрассы, видно в каком состоянии сельское хозяйство и промышленность. Возможно, это кого-то задевает у нас в стране.

Михаил Делягин, доктор экономических наук (Россия):

Почему сейчас идет трамбовка Беларуси. Потому что качество государственного управления значительно выше, чем в России. Что называется «киса обиделась».

Андрей Савельев, доктор политических наук (Россия):

Очень удобно, если на кухне будут обсуждать российско-белорусские отношения, вместо того, чтобы обсуждать то, что происходит в России. Экономический кризис, сворачивание производства, ликвидация науки, образования, кризис в культуре и так далее.

На неделе в Кремле прошла пресс-конференция Главы Администрации Президента России. Встреча с Сергеем Нарышкиным была организована для белорусских журналистов. Пригласили и тележурналистов. Только вот телекамеры за стены Кремля почему-то не пустили. Чем мотивирован кремлевский запрет для белорусских СМИ, нам внятно так никто и не объяснил. То ли нечего сказать, то ли есть что скрывать от объективов.

Сергей Нарышкин, Руководитель Администрации Президента РФ:

(Вопрос) Почему встреча проходит без телекамер?

Это вопрос технический. Для нас он не имеет значения.

Ну почему же не имеет? Для телевизионщиков съемки без камеры, как Париж без Эйфелевой башни. Тем временем, под бой курантов на Спасской башне Кремля, где и проходила пресс-конференция, белорусские журналисты слушали упреки в адрес своей страны. Сергей Нарышкин по поводу информатаки со стороны российских медиа, заметил, «у журналистов просто накопилось».

Сергей Нарышкин, Руководитель Администрации Президента РФ:

НТВ — негосударственный канал, да, хотя, конечно, определенное влияние государства имеется. Но могу объяснить тем, что, наверное, просто у журналистов тоже уже переполнилось терпение.

Андрей Паршев, российский публицист:

Заказчик обладает очень хорошим финансовым ресурсом. Второе – должен быть ресурс политический. Потому что НТВ – компания частная, но решения о выходе таких передач принимаются высоко. Это позиция не каких-то там редакторов.

Леонид Григорьевич уже семь лет преподает в МГИМО. На факультете международной журналистики. На лекциях хоть и читает геополитику, вопросы этики перед акулами пера поднимает часто. В пример ставит пасквили российских СМИ в отношении к Беларуси и надеется, что в будущем нынче модное телекиллерство таки сыграет в ящик.

Леонид Ивашов, руководитель академии геополитических проблем (Россия):

Что такое вот показывать вот эти фильмы? Разве это не вмешательство в избирательную кампанию? Это явное вмешательство.

Леонид Ивашов не раз участвовал в белорусских избирательных кампаниях в качестве международного наблюдателя. А на российских выборах даже избирателем не был почти два десятка лет.

Леонид Ивашов, руководитель академии геополитических проблем (Россия):

Я на выборы никакого уровня 20 лет не хожу. Потому что я не вижу этих честных выборов. Вам я завидовал. Я на избирательных участках встречался с избирателями, присутствовал непосредственно. Я нарушений не видел.

Генерал-полковник Ивашов, хоть и в отставке, но о вопросах белорусско-российского военного сотрудничества знает не понаслышке. Две страны в оборонной сфере сотрудничают по 32 позициям. Например, без шасси минского завода российская баллистическая ракета «Тополь» не полетит.

Леонид Ивашов, руководитель академии геополитических проблем (Россия):

Наши подводные атомные лодки имеют связь через Беларусь. Беларусь — это первый эшелон, который прикрывает. Кто будет прикрывать в случае военной опасности наши калининградскую группировку? При нынешнем уровне нашей обороноспособности на западном направлении мы надеемся только на боеготовую белорусскую армию.

И хотя Беларусь и Россию объединяют общие рубежи Союзного государства, общего у двух стран на самом деле гораздо больше. Это и история, и славянские традиции и дружба между народами.

Ольга Макей, Андрей Сержантов на неделе о белорусско-российских отношениях.