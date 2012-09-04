Запрет на продажу плодово-ягодных вин в Партизанском районе Минска продлен до 1 января

Новости Беларуси. Антиалкогольный эксперимент Партизанского района прошел испытание временем. Решение о запрете продажи крепленых плодово-ягодных вин поддержали 80% жителей.

Снижение опасного градуса повлияло на криминогенную обстановку в районе. За три месяца преступлений стало меньше на треть.

Второй этап здорового эксперимента продлится до 1 января следующего года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Зубрик, заместитель главы администрации Партизанского района:

За счет того, что мы прекратили реализацию плодово-ягодных вин, возле наших магазинов перестали появляться те люди, которые обычно с 8 утра уже занимали очередь, покупали вино и начинали распивать. У нас прекратилось распитие спиртных напитков в районе тракторного завода. То есть люди стали гораздо меньше пить. Продавцы, которые работают в вино-водочных магазинах (мы регулярно проводили мониторинг: выезжали, смотрели, беседовали), довольны.