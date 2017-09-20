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«Запад-2017»: что происходит на Борисовском полигоне за полчаса до начала заключительного этапа белорусско-российского учения

20 сентября 2017 07:59
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Новости Беларуси. 20 сентября – заключительный этап совместного белорусско-российского учения «Запад-2017», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За одним из главных эпизодов масштабной военной тренировки на Борисовском полигоне будет наблюдать Президент Александр Лукашенко.

«Запад-2017»: что происходит на Борисовском полигоне за полчаса до начала заключительного этапа белорусско-российского учения-1

Перед Главнокомандующим Беларуси и представителями высшего командования Вооруженных Сил России на крупнейшем плацдарме в стране союзные войска покажут, насколько они готовы взаимодействовать при защите важных объектов.

Условные противники «западные» будут наступать на объединенную группировку союзного государства «северных». Задача наших военных – отбить атаку и перейти в контрнаступление. Для этого будут использованы артиллерия, танки, авиация и десант. Причем в небе будут отрабатываться новые элементы – от разведки до точечных ударов. В общем, та тактика, которую используют российские военные при борьбе с террористами. На земле покажут себя в условном бою модернизированные новинки – танки Т-72Б3. За ходом учений следят международные наблюдатели.

# Фотофакт # Учения «Запад-2017»

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