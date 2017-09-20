«Запад-2017»: что происходит на Борисовском полигоне за полчаса до начала заключительного этапа белорусско-российского учения

Условные противники «западные» будут наступать на объединенную группировку союзного государства «северных». Задача наших военных – отбить атаку и перейти в контрнаступление. Для этого будут использованы артиллерия, танки, авиация и десант. Причем в небе будут отрабатываться новые элементы – от разведки до точечных ударов. В общем, та тактика, которую используют российские военные при борьбе с террористами. На земле покажут себя в условном бою модернизированные новинки – танки Т-72Б3. За ходом учений следят международные наблюдатели.