Заместитель премьера Намибии: «Ожидаем, что в 2017 году будет подписано большее количество соглашений и контрактов»

Новости Беларуси. Беларусь готова к сотрудничеству с Намибией. Эта республика находится на юго-западе Африканского континента. Для её посещения белорусам не требуется виза. Дипломатические отношения между странами установлены 15 лет назад.

И впервые за эти годы 24 октября в Минске принимали министра иностранных дел Намибии.

Стороны видят большой потенциал для сотрудничества в сфере сельского хозяйства, машиностроения и горнодобывающей промышленности. Сейчас формируется полноценная договорно-правовая база двусторонних отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Мы должны уделят больше внимания нетрадиционным рынкам, рынкам в странах дальней дуги. И Африканский континент представляет для нас в этом плане огромнейший интерес.

Мы хотим друг для друга быть друзьями и надежными партнерами.

Нетумбо Нанди-Ндаитва, заместитель премьер-министра, министр международных отношений и сотрудничества Республики Намибия:

Во время переговоров разработали своего рода стратегию двустороннего сотрудничества и взаимодействия. И мы ожидаем, что в 2017 году будет подписано большее количество соглашений и контрактов

Проекты в сфере образования, туризма и науки сегодня обсуждались на также встрече в правительстве. Ожидается, что