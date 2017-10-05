«За 5 лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют у вас и у нас»: Александр Лукашенко – президенту Венесуэлы
Новости Беларуси. Беларусь и Венесуэла в ближайшие 2 года намерены значительно нарастить сотрудничество. Таков итог переговоров Александра Лукашенко и президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, которые прошли 5 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидера Венесуэлы Александр Лукашенко встречал лично у входа в резиденцию.
Переговоры глав государств начались в формате один на один. Александр Лукашенко и Николас Мадуро обозначили основные направления для совместной работы.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогой Николас! Я рад приветствовать тебя здесь, в Беларуси, в дружественной для Венесуэлы стране. Я думаю, уважаемый президент, нет необходимости мне говорить о наших чувствах к венесуэльскому народу, к вам лично – у нас больше десятка лет история взаимоотношений. Мы всегда питали чувства высочайшей благодарности и уважения к вам, вашему народу, к вашему государству.
У нас с вами был великой общий друг Уго Чавес, которого, к сожалению, уже нет. И думаю, что суть нашей нынешней встречи с вами заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений. Мы к этому готовы.
Николас Мадуро, президент Боливарианской Республики Венесуэла:
Мне очень приятно быть здесь. Мы знаем, что среди настоящих друзей. Венесуэла делает новые шаги в экономике. В этой работе Венесуэле и Беларуси надо обозначить конкретные направления сотрудничества. У нас уже были большие успехи, мы хотим пошагово восстановить эти достижения. И приехали с надеждой сделать это.
Позже к лидерам присоединились остальные участники делегаций. В расширенном составе стороны рассмотрели самый широкий круг вопросов – от работы совместных сборочных производств до взаимодействия в аграрной сфере.
Венесуэла также планирует расширить сотрудничество с нашей страной в области добычи и переработки нефти. Есть заинтересованность в строительстве еще 5 агрогородков по белорусской модели. Огромный потенциал есть и в подготовке специалистов в научно-технической сфере.
Александр Лукашенко:
Нынешний официальный визит моего друга президента Венесуэлы будет способствовать углублению партнерства между нашими странами во всех сферах. Мы сегодня обменялись мнениями относительно ключевых направлений политического и экономического взаимодействия, определили ориентиры на будущее.
К сожалению, как мы констатировали с президентом, сейчас экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы не на том самом высоком уровне, на котором они когда-то были – по разным причинам, во многом не зависящим от Венесуэлы и Беларуси. Но потенциал двух стран позволяет значительно нарастить наши отношения, в том числе в сфере экономики и торговли.
Вы знаете мой характер, знаете характер Николаса: и мы это сделаем. Это уже будет заметно в течение ближайших 2 лет, а за 5 лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют у вас и у нас. И мы это сделаем, я это говорю специально для венесуэльцев. Это касается и многих других отраслей и прежде всего – образовательной и научно-технической. Можно построить заводы, можно создать другие секторы экономики. Но если не будет подготовленных людей, специалистов, которые должны работать на этих объектах из числа венесуэльского народа, победы не будет.
Поэтому, создавая новую, как президент говорит – постнефтяную – Венесуэлу, развивая реальный сектор экономики в Венесуэле, надо опережающими темпами готовить специалистов для развития этого нового исторического этапа в братской нам Венесуэле.
Николас Мадуро:
Сейчас ключевой момент, чтобы вновь запустить наши проекты и сотрудничество. Надо возобновить наши договоренности в области промышленности, сельского хозяйства. Венесуэла рассчитывает на помощь и поддержку Беларуси в восстановлении роста нашей экономики. Мы приглашаем вашу страну к сотрудничеству, знаем ту работоспособность, железную волю и дисциплину, которой обладают белорусы.
Сразу после переговоров делегация из Венесуэлы отправилась к монументу Победы, где почтила память героев Великой Отечественной войны. От имени почетных гостей к Вечному огню легли венки и живые цветы.