«За 5 лет мы постараемся снять проблемы, которые существуют у вас и у нас»: Александр Лукашенко – президенту Венесуэлы

Новости Беларуси. Беларусь и Венесуэла в ближайшие 2 года намерены значительно нарастить сотрудничество. Таков итог переговоров Александра Лукашенко и президента Боливарианской Республики Николаса Мадуро, которые прошли 5 октября во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидера Венесуэлы Александр Лукашенко встречал лично у входа в резиденцию.

Переговоры глав государств начались в формате один на один. Александр Лукашенко и Николас Мадуро обозначили основные направления для совместной работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогой Николас! Я рад приветствовать тебя здесь, в Беларуси, в дружественной для Венесуэлы стране. Я думаю, уважаемый президент, нет необходимости мне говорить о наших чувствах к венесуэльскому народу, к вам лично – у нас больше десятка лет история взаимоотношений. Мы всегда питали чувства высочайшей благодарности и уважения к вам, вашему народу, к вашему государству.

У нас с вами был великой общий друг Уго Чавес, которого, к сожалению, уже нет. И думаю, что суть нашей нынешней встречи с вами заключается в том, что нам надо решительно сделать хороший новый шаг вперед в развитии наших отношений. Мы к этому готовы. Николас Мадуро, президент Боливарианской Республики Венесуэла:

Мне очень приятно быть здесь. Мы знаем, что среди настоящих друзей. Венесуэла делает новые шаги в экономике. В этой работе Венесуэле и Беларуси надо обозначить конкретные направления сотрудничества. У нас уже были большие успехи, мы хотим пошагово восстановить эти достижения. И приехали с надеждой сделать это. Позже к лидерам присоединились остальные участники делегаций. В расширенном составе стороны рассмотрели самый широкий круг вопросов – от работы совместных сборочных производств до взаимодействия в аграрной сфере. Венесуэла также планирует расширить сотрудничество с нашей страной в области добычи и переработки нефти. Есть заинтересованность в строительстве еще 5 агрогородков по белорусской модели. Огромный потенциал есть и в подготовке специалистов в научно-технической сфере.

Александр Лукашенко:

Нынешний официальный визит моего друга президента Венесуэлы будет способствовать углублению партнерства между нашими странами во всех сферах. Мы сегодня обменялись мнениями относительно ключевых направлений политического и экономического взаимодействия, определили ориентиры на будущее.