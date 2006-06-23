Взаимоотношения Беларуси и Таджикистана могут быть образцом для подражания

До начала заседания Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества прошла двусторонняя встреча президентов Беларуси и Таджикистана Александра Лукашенко и Эмомали Рахмонова. Глава белорусского государства заявил, что взаимоотношения между двумя странами могут быть образцом для других государств. Между Беларусью и Таджикистаном не было и нет никаких разногласий и какого-либо непонимания, подчеркнул Александр Лукашенко. Товарооборот между Беларусью и Таджикистаном за январь-май увеличился на 90%. На этом акцентировал внимание президент Таджикистана Эмомали Рахмонов. Он, в частности, подчеркнул, что в Таджикистане "внимательно отслеживают, как развивается Беларусь" и высоко оценил успехи белорусского государства. Говоря о потенциале развития двусторонних отношений между нашими странами, таджикский лидер констатировал: "Есть хороший задел в вопросах увеличения товарооборота между нашими странами".