Выборы в Верховную Раду Украины: неожиданные предварительные итоги, наблюдатели с оружием и рекордно низкая явка

Новости Украины. Внимание всех телеканалов планеты приковано к Украине, где в продолжается подсчет голосов на выборах в Верховную Раду. По последним данным Центризбиркома, обработано две трети протоколов. И по этим результатам в парламент проходит шесть политических партий.

В лидерах – «Народный фронт» премьер-министра страны Арсения Яценюка. За эту партию свои голоса отдали почти 22% избирателей. С минимальным отрывом – блок президента Петра Порошенко.

Замыкает лидерскую тройку партия «Самопомощь» мэра Львова Андрея Садового.

Также необходимый пятипроцентный рубеж преодолели «Оппозиционный блок», куда вошли соратники бывшего президента Виктора Януковича из «Партии регионов»,

»Радикальная партия» Олега Ляшко и Всеукраинское объединение «Батьківщина». И это при весьма низкой явке избирателей – на участки для голосования 26 октября пришли чуть более половины избирателей.

Алексей Слободской, житель Киева:

Очень тяжело верить, но хочется верить, конечно, в лучшее.

Своей надежде его семья поставила галочку в избирательном бюллетене. Причем Алексей с партией-фаворитом давно определился. Дочка даже не ожидала, что папа настолько быстро сделает выбор.

Зато бабушка, взглянув на список кандидатов, призадумалась. Уж очень много вопросов Татьяна Слободская хотела бы задать будущим народным избранникам.

Татьяна Слободская, житель Киева:

Чтобы была какая-то справедливость, какой-то сдвиг был в нашей стране, потому что все стоит на месте.

Алексей Слободской, житель Киева:

Нужно выбирать какие-то новые партии, чтобы новые люди были, потому что постоянно выборы как ни пройдут, те же самые лица, просто меняется название партии, и все.

С новыми лицами на нынешних парламентских выборах изначально было негусто. Зато уже первые результаты, объявленные в ЦИК Украины, наверняка порадовали тех, кто ждал сенсации.

«Блок Петра Порошенко», которому прочили безоговорочную победу, пусть незначительно, но отстает от «Народного фронта» премьера Яценюка, для которого даже второе место было под вопросом. «Батьківщина» Юлии Тимошенко с трудом преодолевает пятипроцентный барьер, зато в тройку неожиданно попадает партия «Самопомощь» с лозунгом «Возьми и сделай!»

И все же на первой пресс-конференции глава Центризбиркома говорит прежде всего не о цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Охендовский, председатель Центральной избирательной комиссии Украины:

Я не хотел бы употреблять слово «саботаж», но еще раз призываю членов окружных избирательных комиссий забыть про свою зависимость от кандидатов в народные депутаты Украины и политических партий, не поддаваться на давление со стороны кандидатов в одномандатных округах. Обращаюсь и к самим кандидатам. Не нужно делать членов избирательных комиссий заложниками ситуации, в которой вы оказались после волеизъявления украинского народа.

Известный своими радикальными настроениями «Правый сектор» пока набирает менее 2% голосов избирателей. И впервые в новейшей истории Украины за бортом парламента остались коммунисты.

Учитывая, что лидерами гонки все же оказались две провластные фракции, политтехнологи сходятся во мнении, что шансов на стабильность в стране стало несколько больше. Но еще раз напоминают: при той ситуации, когда избирательная кампания проходила фактически на фоне войны, строить прогнозы нужно очень осторожно.

Антон Финько, политолог:

Есть высокий риск, что в следующем году опять возникнут нештатные ситуации. Может произойти, что какая-то радикальная часть депутатов, которые имеют опыт вооруженной борьбы, никто не может спрогнозировать, какую они займут позицию.

До объявления первых результатов политологи активно обсуждали, удастся ли Арсению Яценюку в перспективе сохранить премьерское кресло. Но та перспектива для лидера «Народного фронта», учитывая предварительные итоги голосования, похоже, становится более радужной.

На нынешних выборах была зарегистрирована рекордно низкая явка. На участки пришли лишь чуть более 50% избирателей. А самые скромные показатели – в Донецкой, Луганской и Одесской областях.

Внеочередные выборы в Верховную Раду едва не получились по-настоящему «горячими». На один из участков мужчина, представившийся помощником депутата, пришел с автоматом, на другой наблюдатель заявился с гранатой. К счастью, обошлось, но вот заявление одного из теперь уже народных депутатов сводит оптимизм на нет.

Командир батальона «Айдар» пообещал, что первым делом он в Верховной Раде «набьет морду» командиру батальона «Донбасс». Правда, сразу после этого займется законодательным творчеством.