Военный аналитик: Беларусь опережает практически все армии Европы по количеству танков на тысячу военнослужащих

Если враг у ворот, то отпор неприятелю может дать не только регулярная армия, но еще и силы территориальной обороны. Это «запасники», которых в случае необходимости можно быстро организовать для защиты «тылов». Учения именно таких «партизан» прошли на этой неделе. Президент, как Главнокомандующий, два дня лично присутствовал на тренировочных маневрах. Сначала Александр Лукашенко в Минске посетил штаб территориальной обороны и склады, на которых хранятся припасы для «народной армии». Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Надо подготовить население, чтобы вы вот, ребята, могли в нужный момент там, где положено, где вас призовут — взяли автомат, кто пулемет, кто гранатомет, поступили в распоряжение и выполняли свои функции. И это будет самая эффективная оборона нашего государства.

На следующий день на Гожском полигоне под Гродно военнослужащие запаса и срочной службы уже в полевой обстановке демонстрировали свои навыки. По легенде, через границу прорвались диверсанты, которых следовало нейтрализовать. На эти учения были призваны 400 человек из запаса – это люди разных профессий: и водители, и электрики, и машинисты, и даже предприниматели. Руководить такими подразделениями будут главы областей, каждый из которых теперь – генерал-майор. Александр Лукашенко:

Мы создаем новую, доселе неизвестную военную структуру — новую армию, если хотите, в Беларуси. Поэтому наряду с решением экономических проблем, социально-экономических, на вас ложится ответственность по обеспечению и организации военной части, нашей военной составляющей. Понятно, что от профессиональной армии страна не откажется. Вооруженные силы в свое время были преобразованы. Основой войск стали мобильные бригады. Игнатий Мисурагин, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по национальной безопасности:

У нас была трехсоттысячная группировка войск, сегодня наши вооруженные силы представляют небольшие по количеству, оснащенные и подготовленные вооруженные силы.

При этом в наследство от Советского союза Беларуси достался и внушительный парк техники. От лишнего избавились. То, что осталось, модернизировали. В итоге получили внушительный «щит». Танков Т-72 у нас почти полторы тысячи. Боевых машин пехоты и бронетранспортеров больше тысячи. Сюда еще можно добавить несколько сотен реактивных систем залпового огня. Ну и конечно артиллерийские установки, среди которых выделяется смертоносное оружие с романтическими названиями «Гиацинт», «Акация» и «Гвоздика».

Александр Алесин, военный аналитик:

В этом отношении Беларусь является рекордсменом в Европе и опережает практически все армии Европы по количеству танков на тысячу военнослужащих, по количеству бронетехники – БМП и БТР – и хорошие позиции по количеству крупных артиллерийских стволов. Если вот это достояние поддерживать в боеспособном состоянии, это нам позволит ведущие позиции занимать в нашем субрегионе.

За последние годы в армию поступило 20 наименований различной современной техники. Сейчас, к примеру, готовятся принять на вооружение зенитно-ракетный комплекс «Стилет», разработанный отечественными конструкторами. Эта установка способна поражать воздушные цели на высоте до десяти километров. Беларуси удалось создать эффективную модель армии, которая к тому же и не обременительна для налогоплательщиков. В результате реформы начала двухтысячных численность вооруженных сил сократилась, и это позволило увеличить то финансирование, которое направляется из бюджета на каждого солдата и офицера. Вообще, по расходам на оборону Беларусь входит в число достаточно миролюбивых стран. Военная статья в бюджете не превышает полутора процентов от ВВП. В то время как европейский стандарт для мирного времени — 2 процента. Однако, по мнению военных экспертов, это никак не отражается на нашей обороноспособности. Одно из нововведений – это создание Сил специальных операций. Это передовой род войск, оснащенный по самым современным стандартам. Экипировка бойца включает в себя лучшие приборы ночного видения, новейшие типы раций и бронежилетов. Элитные отряды состоят из десантников, снайперов, разведчиков и водолазов. Александр Алесин:

Если сравнить Силы спецопераций со всякого рода единоборствами, маленький борец может ударить и стокилограммового атлета, точно так же и ССО. Они предназначены для нанесения ударов по узлам управления, по командным пунктам. В белорусские подразделения ПВО скоро поступят новейшие системы С-400 «Триумф», которые могут держать в прицеле не только воздушное пространство, но и ближний космос. Сейчас на вооружении стоят комплексы С-300. Они способны поражать и баллистические ракеты, и самолеты.

Анатолий Ванькович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Мне бы не хотелось попасть хотя бы близко к зоне поражения этого комплекса.