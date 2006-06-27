Визит в Беларусь президента Венесуэлы планируется в июле

В третьей декаде июля планируется визит в Беларусь президента Республики Венесуэла Уго Чавеса. Об этом сообщил сегодня журналистам в Минске посол Венесуэлы на Кубе Адан Чавес Фриас.По словам дипломата, приоритетными направлениями двустороннего сотрудничества наших стран в экономической сфере являются сельское хозяйство и наука. Венесуэла заинтересована в создании совместных предприятий с участием белорусского капитала и технологий. В частности, особый интерес, по словам Адана Чавеса Фриаса, представляет опыт Беларуси в производстве городского транспорта (автобусов), карьерных самосвалов и продукции машиностроения (станки). В сфере внешнеполитического сотрудничества у Беларуси и Венесуэлы тоже есть общие интересы. Одним из важнейших является "желание противостоять агрессивной политике североамериканской империи (США)". Интеграция стран мира для сопротивления диктату США - необходимое условие для их успешного развития, считает посол Венесуэлы на Кубе. К началу запланированного визита в Беларусь на высшем уровне будет подготовлен к подписанию пакет двусторонних соглашений о сотрудничестве в политической, экономической, научной и культурной сферах.