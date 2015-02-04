Верховная рада лишила Виктора Януковича звания президента

Новости Украины. Верховная рада лишила экс-главу Украины Виктора Януковича звания президента. Такое решение на заседании Парламента поддержало большинство депутатов. Информация уже опубликована и на официальном сайте Верховной рады. Таким образом, Петр Порошено стал четвертым президентом Украины после Леонида Кравчука, Леонида Кучмы и Виктора Ющенко.

Отметим, что согласно украинской Конституции, звание президента Украины охраняется законом и остается за ним пожизненно, если только глава государства не был отстранен от должности в порядке импичмента. В отношении Януковича эта процедура не была применена.

Тем временем на юго-востоке страны не прекращаются военные действия. 4 февраля в Донецке артиллерийский снаряд попал в здание городской больницы. Есть погибшие и раненые. Также в ходе обстрела была повреждена высоковольтная линия, из-за чего данный микрорайон находится без энергоснабжения. Но самая сложная ситуация сохраняется под селом Дебальцево. По разным данным, за минувшую ночь там погибло более сотни военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.