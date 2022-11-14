Вадим Елфимов: индус-миллиардер возглавил Англию – кончилось время Великобритании

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Индия захватила Великобританию! Капитан Немо всплыл на своем «Наутилусе» возле берегов ненавистного ему острова, и армии восставших сипаев захватили Лондон. Реставрированный недавно Биг-Бен навеки умолк. А что ему отбивать? Кончилось время Великобритании.

В таких выражениях, наверное, описал бы происходящее француз Жюль Верн, будь он сегодня жив. В любом случае одно из его отнюдь не технических, а политических предсказаний все же сбылось – Англию в XXI веке возглавил индус. Может, Верн и не был столь конкретен, но он точно хотел, чтобы британская империя рухнула.

Именно это сейчас и произошло. Впрочем, радоваться рано – сингх, возглавивший правительство на Даунинг-стрит, оказался вовсе не сингхом, а пенджабцем. К тому же выходцем из Африки, а самое главное – он не бедный, а богатый. Точнее – миллиардер.