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Вадим Елфимов: индус-миллиардер возглавил Англию – кончилось время Великобритании

14 ноября 2022 07:21
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Время авторской журналистики. В эфире программы Новости «24 часа» на СТВ рубрика Вадима Елфимова «Международный эксперт».

Вадим Елфимов: индус-миллиардер возглавил Англию – кончилось время Великобритании-1

Вадим Елфимов, политолог:
Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Индия захватила Великобританию! Капитан Немо всплыл на своем «Наутилусе» возле берегов ненавистного ему острова, и армии восставших сипаев захватили Лондон. Реставрированный недавно Биг-Бен навеки умолк. А что ему отбивать? Кончилось время Великобритании.

В таких выражениях, наверное, описал бы происходящее француз Жюль Верн, будь он сегодня жив. В любом случае одно из его отнюдь не технических, а политических предсказаний все же сбылось – Англию в XXI веке возглавил индус. Может, Верн и не был столь конкретен, но он точно хотел, чтобы британская империя рухнула.

Именно это сейчас и произошло. Впрочем, радоваться рано – сингх, возглавивший правительство на Даунинг-стрит, оказался вовсе не сингхом, а пенджабцем. К тому же выходцем из Африки, а самое главное – он не бедный, а богатый. Точнее – миллиардер.

Подробнее читайте здесь.

# Авторская журналистика на СТВ # Вадим Елфимов # Жюль Верн # Риши Сунак # Фотофакт

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