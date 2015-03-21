Новости Украины. В Украине 21 марта вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей». Однако статус Донбасса начнёт действовать только после проведения там выборов по украинским законам.

Тем временем люди понемногу стали возвращаться в свои дома. Постепенно в регионе восстанавливают инфраструктуру. На будущей неделе в Луганской области люди уже смогут получать пенсии и другие выплаты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.