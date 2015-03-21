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В Украине 21 марта вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей»

21 марта 2015 11:22
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Новости Украины. В Украине 21 марта вступает в силу закон «Об особом порядке местного самоуправления в некоторых районах Донецкой и Луганской областей». Однако статус Донбасса начнёт действовать только после проведения там выборов по украинским законам.

Тем временем люди понемногу стали возвращаться в свои дома. Постепенно в регионе восстанавливают  инфраструктуру. На будущей неделе в Луганской области люди уже смогут получать пенсии и другие выплаты, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ. 

# Майдан в Киеве

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