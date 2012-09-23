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В Шкловском районе на выборах работают около полусотни передвижных музыкальных автоклубов

23 сентября 2012 15:18
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Новости Беларуси. Праздничная атмосфера царит сегодня на всех избирательных участках республики.  В красочно оформленных буфетах пришедшие могут купить продукты с минимальной торговой надбавкой. Перед голосующими выступают с концертами коллективы художественной самодеятельности.

Первые песни зазвучали с самого утра. Артисты обещают радовать избирателей весь день.

Наталья Валуева, методист по фольклору Шкловского районного дома культуры:
У каждого избирателя свой вкус. Каждый имеет право выбора не только на участке, но и в песне, поэтому мы сегодня выполняем все заказы. Кому-то нравится «Полька», кому-то «Лявониха».

 

# Фотофакт # Выборы-2019

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