В Шкловском районе на выборах работают около полусотни передвижных музыкальных автоклубов

Новости Беларуси. Праздничная атмосфера царит сегодня на всех избирательных участках республики. В красочно оформленных буфетах пришедшие могут купить продукты с минимальной торговой надбавкой. Перед голосующими выступают с концертами коллективы художественной самодеятельности.

Первые песни зазвучали с самого утра. Артисты обещают радовать избирателей весь день.

Наталья Валуева, методист по фольклору Шкловского районного дома культуры:

У каждого избирателя свой вкус. Каждый имеет право выбора не только на участке, но и в песне, поэтому мы сегодня выполняем все заказы. Кому-то нравится «Полька», кому-то «Лявониха».