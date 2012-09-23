Николай Лозовик рассказал о нарушениях на выборах и назвал округа, где выборы уже состоялись

Новости Беларуси. Данные о ходе голосования на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси пятого созыва привел во время очередной пресс-конференции в Инфоцентре ЦИК секретарь Центризбиркома Николай Лазовик.

Парламентские выборы в Беларуси состоялись в 58 округах. Как сообщили в Центризбиркоме, по состоянию на 14.00 в стране проголосовали 50% избирателей. Голосование продолжается. Избирательные участки будут работать до 8 вечера. Всего в стране их создано 6 тысяч 344.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Должен сказать, что на данный момент количество округов, где выборы состоялись, будет гораздо больше, 58 округов с явкой более 50% было на 14 часов. На 16 часов информация окончательно не подбита, поэтому могу проинформировать, что на 14 часов в Брестской области выборы состоялись в 3 округах, в Витебской – в 13, в Гомельской – в 15, в Гродненской – в 5, в Минской – в 12, в Могилёвской – в 10, в городе Минске пока таких округов ещё нет. В целом, если проанализировать эту ситуацию, можно сказать, что белорусские избиратели достаточно ответственно относятся к выполнению своего гражданского долга, точнее права голосовать и формировать высший законодательный орган. Но многие избиратели рассматривают это как гражданский долг, как своё личное участие в управлении государством через делегирование своих кандидатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. Международные наблюдатели, как правило, свои замечания высказывают уже после выборов, естественно, они могут указать избирательной комиссии на какие-то замеченные нарушения и в ходе голосования, но практика такова, что если они видят какие-то недостатки, то единолично не высказывают, а собирают информацию в целом, чтобы потом высказать замечания от всей миссии. И поэтому таких замечаний просто-напросто нет. Национальные наблюдатели в основном решают вопросы взаимодействия с избирательными комиссиями, но это единичные случаи. Сегодня достаточно конструктивно работают и оппозиционные наблюдатели, которые присутствуют на избирательных участках, и члены участковых комиссий с пониманием относятся к тем функциям, которые выполняют внутренние наблюдатели.

Выпуск за 14.00. Архив

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Добрый день. Вначале я проинформирую вас о том, какая явка по состоянию на 12.00. Официальная информация на 14.00 будет позже.

И так, по стоянию на 12.00 по Брестской области проголосовало 34,7% избирателей, по Витебской - 45,9%, по Гомельской - 46,8%, по Гродненской - 36,8%, по Минской - 38%, по Могилевской - 41,8%, по городу Минску - 32,3%, за пределами Республики Беларусь проголосовало 40,1%. Всего по Республике Беларусь проголосовало 39,2%.

Следует отметить, что по некоторым округам выборы уже состоялись. То есть проголосовало более 50% избирателей. Естественно, голосование будет продолжаться до 20.00. Досрочно, то есть до 20 часов, могут закрыться и проводить подсчеты только те избирательные участки, которые образованы в лечебных учреждениях и закрытые участки в воинских частях.

Я сейчас назову некоторые избирательные участки, которые к 12.00 уже имели явку более 50%.

По Гомельской области: гомельский Юбилейный округ №31 - 51,1% явка, по гомельскому Сельмашевскому округу №32 - 52,1%, по гомельскому Центральному - 56%, гомельский Промышленный округ №35 - 53%, Житковичский округ №39 - 51,6%, Хойникский №47 - 54,4%.

По Брестской области таких округов еще нет, по Гродненской - нет, по Минской области тоже нет.

По Могилевской области: Быховский избирательный округ №81 - 62,8%, Горецкий избирательный округ №82 - 55,1%, Осиповичский избирательный округ №89 - 51,7%.

Некоторые округа на 12 часов были близки к цифре 50%. Например, по Могилевской области Шкловский избирательный округ был близок к цифре 50%. Там 46,9%. По Витебской области Шарковщинский избирательный округ №29 - 49,6%.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Должен отметить, что каких либо замечаний и серьезных претензий к организатором выборов со стороны избирателей не поступало. Жалоб на притеснение и нарушение каких-то избирательных прав на данный момент в избирательной комиссии нет. Есть конечно отдельные замечания, отдельные предложения. В частности, буквально перед тем, как приехать сюда, имел разговор с одной избирательницей, которая настойчиво просила: дайте мне телефон того кандидата, за которого я проголосовала, хочу проинформировать, что наши избиратели, а именно пенсионеры, его поддерживают.

Должен сказать, что некоторые практические замечания в адрес совершенствования организации выборов, тоже поступают. В частности, по городу Минску нерешенной остается проблема 100% оповещения избирателей пригласительными извещениями. Поступают еще звонки от отдельных граждан, что они по какой-то причине не получили приглашения на выборы, но они желают принять участие в голосовании. Проблема эта решается оперативно и очень просто - граждане информируются, куда им обратиться, где их избирательный участок. Но, к сожалению, пока еще некоторые организационные недостатки в работе избирательных комиссий есть.

Хотел бы сразу сказать огромное спасибо участковым избирательным комиссиям. Именно участковые комиссии работают с избирателем. Окружным комиссиям немножко проще, они работают с кандидатами. А вот с избирателями работать гораздо сложнее: надо дойти да каждого, каждого проинформировать, каждого выслушать, ответить на вопросы. И такой вроде бы простой элемент избирательной кампании, как доставка приглашений на избирательный участок, порой один из весьма трудоемких, встречает некоторые затруднения.

Во-первых, член избирательной комиссии не в каждый подъезд может войти, когда кодовые замки стоят. Во-вторых, в частном секторе тоже не всегда дойдешь - бывает во дворе и злая собака. У меня есть избиратель, который на прошлых выборах в 2010 году обратил наше внимание на то, что ему прислали извещение где было написано так: адрес, номер дома, квартира, и фамилия - Борисенок Н.Н., а в скобках - А.Н., В.Н., Е.Н. и так далее, то есть вся семья. Я пообещал, что больше такого не будет. Тем не менее, до конца я свое обещание не смог выполнить, потому что не сам это делал, а комиссии делали. Они уже более ответственно отнеслись. И вот этот избиратель получил приглашение на выборы 2012, но тоже такое, которое его не устраивает. Но жалоба его вполне обоснованная. У него оказалось, что на одном приглашении полностью написаны фамилия, имя, отчество двух членов семьи, и на другом приглашении написаны инициалы еще двух членов семьи. Он говорит: неужели вам жалко бланков, чтобы прислать каждому персональное приглашение. Скажем так, это не Бог знает какое нарушение, да и даже нарушением это назвать нельзя. Но мы должны уважительно относиться к избирателям, потому что главным субъектом избирательной кампании является избиратель. К нему нужно персонально и по имени отчеству.