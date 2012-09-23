Ермошина прокомментировала явку на 16.00 и случай с фотографирующим избирателем

Новости Беларуси. Сегодня, 23 сентября, в Беларуси проходят выборы. По данным на 16.00 в парламентских выборах в Беларуси приняли участие 58,6% избирателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии:

Хотела бы обратить внимание на то, сколь округов свидетельствуют о том, что на 14.00 выборы состоялись. Это 58 избирательных округов, которые дают явку более 50% избирателей. На территории данных округов выборы состоялись. В Брестской области это 3 округа, в Витебской - 13, в Гомельской - 15, в Гродненской - 5, в Минской - 12, в Могилевской - 10. В городе Минске на 14.00 пока нигде выборы не состоялись, что также является традиционным.

Лидия Ермошина:

Что же касается тех избирательных округов, которые сейчас отчитаются перед нами, о том, как они проводят выборы сегодня, то я хотела бы сказать, что в солигорском избирательном округе на 14.00 была явка 45% избирателей, а в могилевском Промышленном округе 48,5%.

Лидия Ермошина:

Что касается атмосферы, в которой проходят выборы, сейчас мне докладывал представитель Министерства обороны, где полностью завершены выборы - на 33 участках, образованных в воинских частях Министерства обороны. Дело в том, что всех участков 39, но 33 это чисто Минобороны, есть еще Внутренние войска и Пограничный комитет - 6 участков. Выборы состоялись. Явка избирателей на этих участках, что не удивительно, было 100%. Как никогда много было международных наблюдателей. Где-то 1/3 избирательных участков на территории воинских частей посетили международные наблюдатели комиссии ОБСЕ и СНГ.

Лидия Ермошина:

Что же касается тех обращений, которые поступают от граждан, то в течении дня это в основном жилищно-коммунальные вопросы, либо вопросы не включения в списки избирателей (есть такое, к сожалению), либо не направление на дом приглашения прийти на избирательный участок. Сразу же могу сказать, что это часто не свидетельствует о том, что избирателя нет в списке. Избиратели - это работа местной избирательной комиссии, которая, значит, является не очень добросовестной. Кроме этого у нас не очень в большой сохранности находятся почтовые ящики. Зачастую та рекламная продукция, которая в них попадает, рассыпается еще не дойдя до потребителя. Поэтому там есть определенные вопросы. Но таких обращений немного. Эти вопросы мелкие и полностью их исключить в ходе проведения выборов невозможно.

Лидия Ермошина:

На пресс-конференции Николаю Ивановичу Лозовику задали вопрос, почему задерживают фотокорреспондентов. Эта ситуация уточнена. Фотокорреспондент «Комсомольской правды» как избиратель пришел на избирательный участок, проголосовал, а затем не представившись председателю участковой комиссии и не попросив у нее разрешения пофотографировать, начал фотографирование. В связи с этим председатель участковой комиссии попросил дежурившего там участкового милиционера выяснить личность того, кто фотографировал. Разговор между ними шел в течении 5 минут. На этом они расстались. Участковый пошел охранять участок, а фотокорреспондент покинул помещение. Но здесь это уже было подано как задержание. Поэтому я хотела бы обратить внимание журналистов. Относитесь серьезнее к слухам и уткам. Вот так легко можно породить сенсацию на пустом месте. Она порождена, а услышит ли кто-то опровержение - никто не знает. Поэтому пока говорить о каких-то скандалах и конфликтах не приходится.

Солигорский избирательный округ Минской области:

На 16.00 я думаю, выборы состоялись по нашему Солигорскому избирательному округу. На нашей территории находятся два округа - Сельский №68 и Солигорский №68. В Сельском округе выборы состоялись на 14.00. Мы работаем совместно. Организация выборов проходит в тесной взаимосвязи. Хочу сказать, что за ходом выборов и за досрочным голосованием у нас наблюдает по двум округам порядка 450 наблюдателей. По нашему округу 254. Это представители политических партий, общественных объединений и организаций. Как за ходом досрочных выборов, так и сегодня у нас присутствовали международные наблюдатели от ОБСЕ - представители Бельгии, Франции, Германии, Грузии. Представители от СНГ работают сегодня, были и на досрочном голосовании. Они побывали на многих городских участках, в сельской местности. Хочу доложить, что замечаний по ходу избирательной кампании нет.

Лидия Ермошина:

Скажите, пожалуйста, а акты от национальных наблюдателей о нарушении закона поступали в адрес окружной комиссии?

Солигорский избирательный округ Минской области:

В адрес окружной комиссии никаких актов не поступало. На эту минуту никаких замечаний нет.

Лидия Ермошина:

Люди еще есть на избирательных участках? Повысится ли процент посещаемость до 20.00?

Солигорский избирательный округ Минской области:

Думаю, да. Традиционно в нашем городе достаточно много людей идет во второй половине дня. Поэтому я думаю, что процент будет выше.

Выпуск за 13.30. Архив

К 13.30 в Беларуси проголосовало около 40% избирателей, об этом сообщила глава Центризбиркома Лидия Ермошина.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии:

Да, совершенно верно. Это новость за 12.00. На то время у нас в стране проголосовало чуть больше 39% избирателей в среднем. Те не менее, могу сказать, что по ряду областей эта цифра приближается к 50% - это Гомельская область, Витебская, Могилевская. Некоторые область до 40%. Это абсолютно нормально. Тем не менее, могу сказать, что несколько округов, в частности 7 в Гомельской и по 4 в Витебской и Могилевской уже вообще показывают результат более 50%. То есть в данных округах выборы состоялись. Если избиратели отдали большинство голосов за какого-то одного кандидата, то можно говорить, что по данным округам есть реальная перспектива, что уже вечером мы назовем имена победителей. Однако, я думаю, что после 14.00 у нас поступят и из других регионов позитивные сведения, потому что давайте не будем забывать, что с 12.00 до 14.00 - самое активный в плане явки избирателей период. Поэтому, я думаю, что к 16 часам мы будем иметь достаточно оптимистические сведения, которые будут свидетельствовать о том, что мы выйдем к вечеру с результатом.

Эмоциональный фон спокойный. Более того, я могу сказать, что в Центральной комиссии дежурит представитель прокуратуры, который подтверждает, что и в это ведомство, которое очень любят использовать как место, куда направляются жалобы и заявления, также практически не поступают обращения граждан.

Выпуск за 12.30. Архив

В эфире СТВ предоставили последнюю информацию о ходе парламентских выборов. В инфоцентре Центризбиркома проходит пресс-конференция главы ЦИК Лидии Ермошиной. И вот последние данные о явке избирателей.

Лидия Ермошина, председатель Центральной избирательной комиссии:

Самый горячий период у избирательной комиссии наступает с 12 часов и мы надеемся, что если ситуация где-то является не очень благоприятной, то она поправится. Что же касается жалоб от граждан в начале этого дня, их тоже поступает минимальное количество. Более того, часть из них поступает вообще по жилищно-коммунальным вопросам. К сожалению, мы не избавились от советского синдрома, когда под выборы решают всё. Я могу вам даже сказать, что, например, последняя жалоба, которая поступила по поводу отсутствия горячей воды в Логойском районе. Поэтому народ так вот в эти моменты решает и остальные вопросы. Хотя сразу могу сказать, конечно же, мы к ним не имеем никакого отношения.

Итак, давайте, наверное, осуществим включение и переговорим с моими коллегами в Бресте и Витебске – это председатели окружных комиссий. Брестская – это окружная избирательная комиссия № 1 и мы не можем, не имеем возможности, чтобы выступил кто-то от всего региона. Это такие срезы с мест, потому что у нас на уровне области, областных избирательных комиссий нет. Поэтому Тамара Владимировна, председатель окружной избирательной комиссии по Бресту, по брестскому избирательному округу № 1, я думаю, даст нам характеристику той ситуации, которая сложилась.

Председатель Брестской окружной избирательной комиссии №1:

Голосование в нашем округе началось организованно, все участки для голосования открыты. Всего у нас 45 избирательных участков. Из них 5 закрытых. На 11 часов утра у нас проголосовало 33,3% избирателей. Хочу отметить, что у нас на каждом участке и в окружной избирательной комиссии зарегистрировано очень много наблюдателей. Всего 452 зарегистрировано у нас в избирательных участках. Практически на каждом участке присутствует по 10 наблюдателей, а на одном участке - 17.

Лидия Ермошина:

А конфликтов с наблюдателями нет? Как встретили наблюдателей избирательной комиссии и нет ли проблем во взаимоотношениях в том месте расположения, которое занимают наблюдатели?

Председатель Брестской окружной избирательной комиссии №1:

С начала голосования к нам не поступило абсолютно никаких обращений от наблюдателей. Никаких конфликтов, обстановка на участках спокойная и те небольшие замечания, которые были в ходе досрочного голосования, все устранены. Мы учли пожелания наблюдателей. Поэтому сегодня с утра к нам не поступало ни одного замечания, ни одной жалобы со стороны наблюдателей.

Лидия Ермошина:

Вы не обладаете цифрами, какая явка избирателей на данный момент? Потому что на 10 утра ваш округ давал немного более 25%. Как вы полагаете, на данный момент сможете обеспечить самые заветные 50% и более?

Председатель Брестской окружной избирательной комиссии №1:

Я думаю, что можем. На 11 часов, повторюсь, у нас была явка 33,3%. Думаю, утром народ поднимается, где-то что-то делает... Как правило, самая активная явка на наших избирательных участках с 12.00 до 14.00, 15.00. А затем вечером, когда кто-то возвращается с дачи, от гостей... Поэтому мы всегда отмечаем, что самая высокая явка в обед и к вечеру.

В Беларуси прошли выборы в Парламент «без скандалов, разоблачений»