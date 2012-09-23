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В Беларуси вручали именные поздравительные открытки прямо на избирательных участках

23 сентября 2012 15:17
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Новости Беларуси. Впервые голосующих молодых избирателей сегодня поздравляли и вручали именные поздравительные открытки. Всего по стране таких около ста тысяч.

А в Витебске на участке в медицинском университете молодежи оказали торжественный прием, чтобы первое участие в выборах стало памятным событием.

Софья Мороз, студентка Витебского государственного медицинского университета:
Пришла на выборы, так как считаю, что каждый голос важен. Необходимо голосовать, так как мы выбираем того, кто будет представителем нашей власти, кто будет решать важные вопросы.

Валерия Погодкина, студентка Витебского государственного медицинского университета:
Мы как будущее поколение нашей страны обязаны голосовать, потому что мы даем толчок для всей нашей молодежи. И я говорю всем: голосуйте! Потому что мы выбираем наше будущее.

# Фотофакт # Выборы-2019

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