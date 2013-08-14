В объединенной системе противовоздушной обороны стран СНГ начались совместные учения

Новости России. «Боевое содружество-2013». В объединенной системе противовоздушной обороны стран СНГ сегодня начались совместные учения. Маневры пройдут в три этапа и продлятся до 12 сентября. В них примут участие более 500 военнослужащих из Беларуси, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Будет задействовано свыше 100 единиц боевой и спецтехники.

14 августа в рамках первого этапа около 20 воинских частей вооруженных сил государств Содружества приведены в высшие степени боевой готовности. Активная фаза учений пройдет на полигоне Ашулук в Астраханской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.