В Могилёвской области спиртное продают, если покупатель не входит в черный список

Новости Беларуси. В Могилёвской области появились списки людей, которым в магазинах запрещена продажа спиртного. Подобный эксперимент решили провести могилёвские правоохранители пока только в 2-х районах области - Белыничском и Шкловском.

В списках есть не только фамилии, имена и отчества людей, но и фотографии, хоть и не цветные, но разглядеть в них местных любителей дешёвого спиртного можно без труда. Раньше из таких покупателей очередь за вином в магазинах выстраивалась с самого утра. Но недавно ситуация изменилась.

Валентина Новикова, заведующая магазином:

Последнее время такие списки существуют во всех магазинах. Когда они приходят, мы только в руки список, а они видят, разворачиваются и уходят. Это в основном контингент из тех, кто покупал только дешёвое вино. Это, конечно, эффективная программа. Жёны некоторых приходят и благодарят. В доме спокойствие наступает.

В «черные» списки в основном внесли только тех, кого уже неоднократно привлекали к ответственности за злоупотребление алкоголем и состоящих на учёте в наркологическом диспансере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Ленчевский, прокурор Шкловского района:

У каждого гражданина есть права, но есть и обязанности. Так как эти люди нуждаются в лечении, то им ограничена продажа спиртного, до выздоровления. Вот в порядке эксперимента мы это и проводим.

Игорь Секушенко, заместитель начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Шкловского РОВД:

Решение о запрете продажи спиртного лицам, состоящим на учёте, у нас принято в июне. За эти месяцы, количество правонарушений в этих сельсоветах сократилось почти в 3 раза.

Несколько месяцев назад шкловские правоохранители в целях того же эксперимента объявили зоной трезвости целый населённый пункт.

Кстати, если раньше эксперимент касался только определённых населённых пунктов, то теперь списки распространились по сельским магазинам всего района. Мест, где любители выпить могли купить свои заветные 0,5, стало ещё меньше. Правоохранители надеются, что благодаря таким методам картотека алкоголиков со временем уменьшится.