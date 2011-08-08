В Минске на прошлой неделе 7 директоров магазинов уволены за пустые прилавки

Инвалидов в Минске будут обучать бизнесу

Занятия продлятся один месяц. За этот период слушатели изучат правовые и финансовые аспекты малого бизнеса, маркетинг, менеджмент и налогообложение предпринимательской деятельности. Под руководством преподавателей слушатели разработают собственный бизнес-план.