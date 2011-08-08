Прямой эфир

В Минске на прошлой неделе 7 директоров магазинов уволены за пустые прилавки

08 августа 2011 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Все директора магазинов Минска должны быть уволены за пустые прилавки

Другие новости рубрики

Все новости
08 августа 2011 10:02

Инвалидов в Минске будут обучать бизнесу

08 августа 2011 07:15

Медведев построит в Абхазии военную базу

06 августа 2011 14:02

Анджей Леппер, бывший вице-премьер и экс-министр сельского хозяйства Польши, найден мертвым