В Минске на прошлой неделе 7 директоров магазинов уволены за пустые прилавки

Все директора магазинов Минска должны быть уволены за пустые прилавки
Занятия продлятся один месяц. За этот период слушатели изучат правовые и финансовые аспекты малого бизнеса, маркетинг, менеджмент и налогообложение предпринимательской деятельности. Под руководством преподавателей слушатели разработают собственный бизнес-план.
Президент России внёс в Государственную Думу на ратификацию Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об объединённой российской военной базе на территории Республики Абхазия.
Накануне лидера партии «Самооборона» Анджея Леппера нашли мертвым в варшавской штаб-квартире партии. По предварительным данным, 57-летний политик повесился.
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