В Казахстане проходят внеочередные выборы президента. Проголосовать можно и в Беларуси

В избирательном бюллетене – фамилии четырех кандидатов. В том числе, и действующего главы государства Нурсултана Назарбаева.

По последним данным, на избирательные участки пришли 84% граждан страны. Свой голос за одного из кандидатов отдал и действующий глава государства Нурсултан Назарбаев.

Избирательные участки в Казахстане открылись в семь часов утра, голосование завершится в восемь вечера. После чего начнется подсчет голосов. Утром четвертого апреля ЦИК объявит первые предварительные итоги выборов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

За ходом избирательной кампании следят более тысячи международных наблюдателей. В том числе, 16 представителей Беларуси. Секретарь ЦИК Беларуси Николай Лозовик в составе миссии СНГ посетил ряд избирательных участков. По его мнению, выборы в Казахстане проходят на высшем уровне.

Николай Лозовик, секретарь Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Организационно, технически выборы проводятся на очень высоком уровне. Члены избирательных комиссий достаточно хорошо подготовлены, знают избирательное законодательство, умело применяют его на практике.

Оборудование избирательных участков не вызывает каких-то нареканий. Здесь сделано все, чтобы избирателю было удобно проголосовать.

Правда, есть одно замечание: на некоторых участках, где явка очень высокая, члены комиссии не успевают быстро выполнять все необходимые процедуры.

Пол Велле, независимый международный наблюдатель (Бельгия):

На тех участках, которые я посетил сегодня, не было никаких проблем. Есть кандидаты, и люди могут голосовать. Организация, на мой взгляд, прекрасная. Хорошие условия для хорошего голосования.

Свой выбор граждане Казахстана могут сделать и на избирательном участке в Беларуси. Он открылся рано утром в посольстве Казахстана. В списках – более 250 человек. В основном это студенты, которые учатся в белорусских вузах, курсанты Военной академии и сотрудники посольства.

К этому часу уже проголосовало более 90%,сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Избирательный участок будет открыт до восьми вечера. К слову, многие из пришедших голосуют впервые. Для них подготовили памятные подарки.

Галина Искакова, избиратель:

Я сегодня впервые голосую. Для меня очень приятно принимать участие в жизни и развитии страны, всячески поддерживать страну, в которой я живу.

Марат Уашпаев, избиратель:

Я горд, что я живу в Республике Казахстан, являюсь гражданином этой страны. Находясь здесь, в дружественной нам стране Республике Беларусь, я пришел на избирательный участок, чтобы отдать голос за своего кандидата.

Касыр Касабулатов, председатель участково-избирательной комиссии:

Очень правильно, что у государства есть возможность открыть избирательные участки не только в стране, но и за границей. Сегодняшняя активность избирателей говорит о том, что это очень правильно и это очень нужно.