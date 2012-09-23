В Бресте женщины рожают и голосуют прямо в родильных домах, а под Минском - в квартире

Новости Беларуси. В основной день выборов голосование проходит в больницах, санаториях, а также родильных домах.

В Бресте избирателями стали около 300 женщин, а мамами — шесть. В первые часы воскресенья на свет появились шестеро малышей. Мама троих детей брестчанка Татьяна Белая голосует ни на секунду не отходя от новорождённого сына.

Татьяна Белая, пациентка Брестского областного родильного дома: Я голосую за своё будущее, будущее своих детей. За стабильность. И желательно, чтобы было мирное небо над головой, дети могли учиться, посещать школы, а мы могли работать.

Анатолий Дашко, главный врач Брестского областного родильного дома:

Что касается гинекологических пациентов, то они приходят сами: обеспечили им доступ к участку. А кто не может (послеоперационные и послеродовые пациенты), к тем избирательная комиссия приходит к каждому в палату.

Для многодетных семей голосование организовали на дому. В деревне Копище Минского района избирательная комиссия расположилась в одной из квартир. Родителям не пришлось думать, с кем оставить своих детей. И уже в течение часа 32 многодетные пары сделали свой выбор.

Елена, избиратель:

У меня трое детей. Куда-то ехать это довольно сложно, проблематично. Нам пошли навстречу, к нам приехали и предоставили возможность проголосовать на дому.

Маргарита Козлинская, избиратель:

У меня пятеро детей. Очень удобно, пришел в следующий подъезд, проголосовал. И все, не надо ни с кем их оставлять.

Анна Брановец, председатель избирательной комиссии 20-го Копищенского округа:

Приятно, что позвонили и так целым домом пригласили. Им такой погодой ехать и нам. Один раз пришел и все. Все так организованно: в одну квартиру все друг за дружкой ходят. Удобно.