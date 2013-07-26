В Беларуси вступил в силу Закон «О регистре населения»

Новости Беларуси. Белорусские ЗАГСы с этого дня будут вносить индивидуальные идентификационные номера в свидетельства о рождении детей. В республике вступил в силу Закон «О регистре населения».

Кроме того, информация из актов гражданского состояния занесут в регистр. До этого там были только данные из информ-систем МВД. Регистр создан для защиты прав и свобод физлиц, их учета, а также формирования единого информационного пространства в стране. Он нужен и для того, чтобы госорганы, а также нотариусы могли оперативно получать достоверную и актуальную информацию о персональных данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.