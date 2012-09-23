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Парламентские выборы в Беларуси состоялись - проголосовали 50% избирателей

23 сентября 2012 11:58
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Такие данные размещены на сайте Центризбиркома.

Явка половины всех избирателей, внесенных в списки, позволяет признать выборы состоявшимися в первом туре. Согласно белорусском законодательству, для признания выборов состоявшимися в первом туре на участки для голосования должны прийти более 50% граждан, внесенных в списки избирателей.

В Брестской области проголосовали 45,7% избирателей, в Витебской - 57,1%, в Гомельской - 56,5%, в Гродненской - 47,9%, в Минской - 51,4%, в Могилевской - 54,8%, в городе Минске - 39,7%, за рубежом - 40,1%.

# Выборы-2019

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