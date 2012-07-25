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В Беларуси усилят меры по недопущению ввоза свинины из Тверской и Волгоградской областей в связи с африканской чумой

25 июля 2012 10:38
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Новости Беларуси. В Беларуси усилят меры по недопущению ввоза свинины из Тверской и Волгоградской областей. Это связано со вспышкой африканской чумы свиней в этих российских регионах. Последний случай выявлен накануне на свиноводческом комплексе в Калининском районе.

Запрет действовал в Беларуси и ранее, сейчас же меры усилят. В список запрещенных также попали мясо от диких кабанов, некоторые охотничьи трофеи, корма и добавки растительного и животного происхождения для животных, изготовленных из сырья происхождения из Тверской и Волгоградской областей.

На крупных белорусских свиноводческих комплексах, фермах и в хозяйствах всех форм собственности планируется принять дополнительные меры контроля по обеспечению биологической защиты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Африканская чума свиней в Беларуси

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