В Беларуси с 1 мая стоимость проезда в пригородном транспорте для пенсионеров снизилась наполовину

Новости Беларуси. Тех, кто предпочел провести майские праздники на приусадебных участках, в билетных кассах ожидал приятный сюрприз. С этого дня стоимость проезда в пригородном транспорте для пенсионеров снизилась наполовину.

Впрочем, это стало уже традицией. Правом льготного проезда могут воспользоваться мужчины, кому исполнилось 60 лет и женщины от 55. Такой тариф будет действовать до 30 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пенсионеры:

Для пенсионеров это очень выгодно. Сейчас дачный сезон, все хорошо.

Конечно, нужны. особенно для людей, которые имеют дачи, ездят за грибами, ягодами, кто-то даже это продает, получает прибыль к своей пенсии. И дешевле билет – это, естественно, очень выгодно.